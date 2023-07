“Veo poco probable que se repitan las elecciones, pero en Guatemala nada se puede predecir”: abogado constitucionalista

Aumenta la tensión en Guatemala. El tribunal supremo electoral formalizó la suspensión del conteo de votos y la formalización de los resultados electorales tras la orden de la Corte de Constitucionalidad.

Los primeros amparos presentados por candidatos de oposición a la presidencia fueron rechazados y ahora, tanto los ciudadanos, como organizaciones políticas nacionales e internacionales temen que se agudice lo que llaman violación a la democracia.

Para hablar de este tema, se conectó en La Tarde de NTN24 Edgar Ortiz Romero, abogado constitucionalista y profesor universitario, quien señaló que el país está en una verdadera incertidumbre por las decisiones tomadas por la Corte de Constitucionalidad, pues si bien hay fechas de plazo para resolver estas inconformidades, la decisión de suspensión se tomó acogiendo peticiones poco infundadas y saltándose al Tribunal Supremo Electoral.

“Se supone que tenemos un órgano llamado Tribunal Supremo Electoral que conforme ha pasado los años ya no es supremo porque parece ser que ahora las cortes toman decisiones en materia electoral sin importar que haya una autoridad especializada para ellos. Lo que ha pasado es que todo lo relativo al conteo de votos no lo hacen las autoridades públicas, lo hacen unos órganos temporales conformados por ciudadanos llamados juntas electorales y ya estaban a punto de mandar al Tribunal Supremo Electoral los resultados para que certifique que todo esté en orden y ahora aparece la Corte de Constitucionalidad, acogiendo peticiones de partidos no muy bien fundadas que se han dedicado a decir que no están de acuerdo con los resultados, la ley ofrece oportunidad para defenderse y no hicieron uso de esta posibilidad”, explicó el jurista.

Además, se refirió al futuro electoral del país, pues se teme que se anulen las elecciones y el país siga bajo el control del gobierno actual, el del presidente Alejandro Giammattei: “Técnicamente no tendría que haber repetición de las elecciones, pero la lectura política es que la Corte deja abierta una puerta que dice que, si en esa fase de reconteo se considera oportuno que proceda el caso de nulidad de elecciones, pues que se proceda. Yo lo veo poco probable, pero hacer predicciones en Guatemala es un poco aventurado”.

“Constitucionalmente eso no es viable, pues dice que, si el 14 de enero no hay presidente electo, el Congreso se haría cargo de manera interina y tendría que designar a una persona que ocupe el cargo mientras se resuelve el impase, si se llegara dar ya estaríamos frente a un golpe de estado”, aseveró el invitado sobre la posibilidad de que Giammattei se quede en la Presidencia nuevamente.