“Yo creo que ser alcalde de tu municipio y trabajar por tu comunidad es lo más grande que hay”: Marcelino Martínez Menéndez, alcalde de Sobrescobio

En Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez estuvo Marcelino Martínez Menéndez, alcalde de Sobrescobio – Principado de Asturias, en España, quien, además, de ser alcalde, administra seis pueblos, sirve a su comunidad sin cobrar y ha sido elegido en cuatro legislaturas diferentes por su municipio en 21 años de carrera política.

“Yo creo que ser alcalde de tu municipio es lo más grande que hay y creo que el hacer y trabajar todos los días por y para los vecinos es lo más grande que hay, yo no sabría estar en política si fuera por intereses económicos o cualquier otra cosa”, señaló el político.

“La corrupción de todo el mundo es el día a día y yo creo que en los municipios pequeños las personas piensan más en los vecinos… Por eso es muy importante no vivir de la política, no vivir de la política para no ser corrupto”, sentenció Martínez Menéndez.