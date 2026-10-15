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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Bélgica

Bélgica registra las dos primeras muertes por el virus del Nilo Occidental que se extiende por Europa

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ambulancia en Bélgica - Foto de referencia: EFE
Ambulancia en Bélgica - Foto de referencia: EFE
El virus puede causar síntomas similares a los de la gripe, pero en casos extremos puede provocar temblores, fiebre, coma y una inflamación letal del tejido cerebral.

La región belga de Flandes confirmó el jueves la muerte de dos personas a causa del virus del Nilo Occidental, una infección transmitida por mosquitos que actualmente se está extendiendo por toda Europa.

El virus puede causar síntomas similares a los de la gripe, pero en casos extremos puede provocar temblores, fiebre, coma y una inflamación letal del tejido cerebral conocida como encefalitis. También puede causar meningitis.

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Las autoridades no proporcionaron detalles sobre los dos fallecimientos, pero dijeron que se trataba de personas con riesgo de padecer una enfermedad grave.

Según los medios locales, la región del norte de Bélgica ha confirmado 14 casos, incluidos los dos fallecimientos.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades informó la semana pasada que 18 países europeos habían registrado más de 1.850 casos este año.

Doce países de Europa han registrado este año casos del virus del Nilo Occidental contraídos localmente, según informó la agencia de salud de la Unión Europea, que instó al continente a reforzar sus esfuerzos de control.

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El virus, transmitido por mosquitos, puede causar síntomas similares a los de la gripe, pero en casos extremos puede provocar temblores, fiebre, coma y hasta encefalitis. También puede causar meningitis.

Los países implicados son Albania, Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Kosovo, Países Bajos, Macedonia del Norte, Rumania, Serbia y España, con infecciones notificadas en 99 regiones, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), con sede en Estocolmo.

Italia y Grecia registraron el mayor número de casos -con 311 y 157, respectivamente-, mientras que 21 regiones de Europa notificaron sus primeros casos.

En agosto de 2025, 67 regiones de nueve países europeos habían comunicado casos.

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