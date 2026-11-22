El astro argentino, Lionel Messi, protagonizó un polémico momento durante la derrota 3-0 del Inter Miami ante Columbus Crew.

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Esto, luego de lanzarle el balón al rostro del delantero chileno Gonzalo Tapia. Pese a la acción, el árbitro Allen Chapman decidió mostrarle tarjeta amarilla y no expulsarlo.

El incidente ocurrió en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Messi intentaba reanudar rápidamente el juego con un saque de banda.

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Tapia se interpuso para impedirlo y el argentino reaccionó lanzándole el balón directamente a la cara.

El futbolista chileno cayó sobre el terreno de juego, mientras 'Leo' reclamaba una supuesta mano ante el árbitro.

La derrota dejó al Inter Miami en una situación complicada en la serie de playoffs. Columbus Crew se impuso con un doblete de Gonzalo Tapia y otro tanto de Taha Habroune.

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Además, el conjunto de Florida jugó con diez hombres desde el minuto 36, tras la expulsión de Gonzalo Luján por doble amonestación.

Ahora, el equipo de Messi deberá buscar la victoria en el partido de vuelta, previsto para el 27 de noviembre en Ohio.