Los bebés y niños pequeños suelen llevarse objetos a la boca mientras exploran su entorno. Aunque es una conducta habitual durante su desarrollo, puede provocar accidentes si ingieren alimentos u objetos que obstruyan sus vías respiratorias.

De acuerdo con estudios de UNICEF, los atragantamientos representan uno de los principales riesgos para los menores de cinco años.

Sin embargo, según menciona dicha instancia, muchos de estos episodios pueden evitarse con medidas de prevención y una adecuada supervisión por parte de padres y cuidadores.

¿Qué puede provocar un atragantamiento?

Entre los principales riesgos se encuentran los frutos secos, caramelos duros, palomitas de maíz y alimentos grandes o redondos.

También pueden causar accidentes objetos pequeños como monedas, botones, pilas y piezas de juguetes.

Recomendaciones para prevenir accidentes:

Cortar los alimentos en trozos pequeños, evitar productos peligrosos y supervisar a los niños mientras comen.

Mantener monedas, pilas, botones, juguetes pequeños y otros objetos fuera de su alcance. También se deben retirar cordones y asegurar las cortinas.

En el caso de los bebés, estos deben dormir boca arriba, sobre un colchón firme y sin almohadas, cobijas sueltas ni peluches.

Por su parte, los niños con discapacidad o que acostumbran llevarse objetos a la boca necesitan supervisión especial.

¿Qué hacer si tu hijo o hija se está atragantando?

Paso 1: Dale hasta cinco palmadas en la espalda: Dale palmadas firmes en la espalda, entre los omóplatos. Si después de las palmadas el objeto sigue obstruyendo las vías respiratorias, continúa con el paso 2.

Paso 2: Realiza hasta cinco compresiones abdominales: Sujeta a tu hijo o hija por la cintura y presiona hacia dentro y hacia arriba, por encima del ombligo.

Paso 3: Si sigue atragantado, llama a los servicios de emergencia hasta que se libere la obstrucción o llegue la ayuda.

Investigaciones independientes detallan que los menores de 5 años concentran cerca del 75 % de las muertes por asfixia infantil.

Por su parte, en los bebés menores de 1 año, la obstrucción y sofocación representan entre el 29 % y el 40 % de todos los accidentes mortales, mientras que en niños de 1 a 4 años constituyen alrededor del 11 %.