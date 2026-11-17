Un grupo de expertos en salud pública advirtió que los sistemas de salud de múltiples países operan ya al límite de sus capacidades debido al aumento de patologías derivadas de la alteración climática que afecta varias regiones del mundo.

Informes de organismos de monitoreo global detallan que la exposición sostenida a temperaturas extremas está propiciando una carga de morbilidad, forzando la demanda asistencial a niveles históricos.

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Mientras datos epidemiológicos demuestran un incremento exponencial en las muertes por golpes de calor, fallas cardiovasculares y complicaciones renales, la comunidad científica propone replantear las metas establecidas en la disminución de gases contaminantes y advierten que los planes de producción e inversión de algunas compañías de combustibles fósiles sería aún incompatibles con los límites de seguridad climática de la Tierra.

Por su parte, el médico epidemiólogo Daniel López Acuña afirmó en Clic Verde de NTN24 que la crisis climática actual sería el resultado directo de una alteración ambiental sin precedentes generada por la actividad humana.

"La evidencia es inequívoca. Vivimos un calentamiento global que ya elevó 1.4 grados centígrados las temperaturas, con una concentración de dióxido de carbono que marca un récord en la historia de la humanidad con 425 partes por millón (ppm), y un calentamiento de entre el 20% y el 30% en las temperaturas de mares como el Mediterráneo".

En la actualidad las olas de calor prolongadas son uno de los factores de mayor riesgo ambiental en el siglo XXI, según informes recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y son considerados como uno de los desastres más preocupantes en la naturaleza.

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López Acuña sostuvo que, en el caso de países como España, la mortalidad excesiva atribuible al calor es de 3.000 a 4.000 muertes al año, afirmó.

Las víctimas están concentradas principalmente en: adultos mayores de 75 años, lactantes menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas sin hogar y trabajadores expuestos a la intemperie.