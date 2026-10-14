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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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República Democrática del Congo

Kenia anunció su segundo caso de ébola, pero "ningún contagio" a gran escala

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC)-Foto: EFE
brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC)-Foto: EFE
El enfermo de 39 años fue puesto en aislamiento después de presentar síntomas como "fiebre, cansancio y dolores articulares", característicos del ébola

Kenia anunció el miércoles un segundo caso de ébola en el país -un familiar del paciente cero- pero afirmó no haber detectado "ningún contagio" a gran escala en el país.

Según un comunicado del Ministerio de Salud, el enfermo de 39 años, que era caso de contacto y ya se encontraba en cuarentena, fue puesto en aislamiento después de presentar síntomas como "fiebre, cansancio y dolores articulares", característicos del ébola. Posteriormente, dio positivo a la enfermedad.

La detección "temprana" aumenta las posibilidades de curarse y limita los riesgos de transmisión, insistió el ministerio, que indicó que no hubo "ningún contagio" a gran escala del virus en el país.

Las autoridades kenianas anunciaron el 6 de octubre la muerte, ocurrida la víspera en un hospital de Nairobi, de un keniano residente de la República Democrática del Congo (RDC).

Se trataba del primer caso, y también del primer deceso por esta enfermedad en la historia del país de África del este.

Desde entonces, el ministerio ha identificado 128 casos de contacto del primer paciente, indicó el reporte.

Entre estos, 113 fueron localizados y 108 puestos en cuarentena en Kenia, pero todavía no se pudo ubicar a 15 casos de contacto.

Cinco de esos casos se encuentran en el extranjero pero las autoridades sanitarias de los países han sido notificadas, según el ministerio.

La República Democrática del Congo atraviesa su decimoséptima epidemia de ébola, y la más mortífera de su historia puesto que no existe ninguna vacuna para la actual variante Bundibugyo.

En este país de África central se han registrado más de 9.000 casos, de los cuales unos 4.300 han resultado mortales, indicaron el martes las autoridades de RDC.

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