NTN24
Jueves, 12 de noviembre de 2026
Jueves, 12 de noviembre de 2026
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ordena frenar los sueldos pagados en Fondo Milagro creado para atender emergencia del terremoto del 10 de agosto

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente, Abelardo de la Espriella - EFE
Presidente, Abelardo de la Espriella - EFE
El presidente aseveró que no permitirá decisiones contrarias a sus instrucciones y que afecten la misión de reconstruir lo que el terremoto destruyó.

En la noche de este 12 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó frenar la nómina asociada al Fondo Milagro, tras asegurar que no había autorizado tales dineros y que era urgente reversarlos.

o

Cabe resaltar que esto se dio luego de que se viralizaran los valores que allí se pagaban mensualmente, y que causaron rechazo por parte del mandatario, quien de inmediato ordenó frenar esa nómina.

Ese fondo fue creado para asistir las labores de reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto en el país.

Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”, indicó.

Asimismo, el mandatario detalló que dicho fondo ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Dijo que ya se están reconstruyendo y entregando viviendas y subsidios, además de adelantar las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción.

El Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios, y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción”, aseguró.

Del mismo modo, el presidente aseveró que no permitirá decisiones contrarias a sus instrucciones que afecten la misión de reconstruir lo que el terremoto destruyó.

No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó”, indicó.

o

Además, detalló que, en su Gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba y que nadie tiene cargos asegurados.

Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones”, dijo el mandatario.

Finalmente, indicó que anunciará las medidas correctivas para los funcionarios que estaban realizando estas acciones.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Terremoto en Colombia

Terremoto

Gobierno de Colombia

Gobierno

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

533 días de infierno; acaba esta larga noche: hijo de agente del CTI liberado tras secuestro del ELN

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya no quieren más torturas”: esposa de uno de los militares que entró en huelga de hambre en Ramo Verde

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Tragedia en Nueva York: derrumbe de edificio en Brooklyn dejó víctimas fatales y múltiples heridos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

NTN24 estuvo con los familiares de los presos políticos que están en huelga de hambre en Ramo Verde: “habrá justicia”

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos felices porque ese gringo se va”: el desafiante mensaje de los migrantes con destino a EE. UU. a Donald Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Saqueos, vandalismo y caos: graves desórdenes en medio de huelga general en España

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, junto a su esposa, María Constanza Cipriani - Foto: EFE
Perkins Rocha

Perkins Rocha habla con NTN24 en medio de asedio a su vivienda: "No van a soltar los símbolos de lo que significa mantener el terror"

Hermann Tertsch (AFP)
Eurodiputados

"Me encantaría que en julio de 2027 hubiera elecciones en Venezuela": dice en NTN24 el eurodiputado Hermann Tertsch tras su llegada a Caracas

Presos están en huelga de hambre en Ramo Verde-Foto: NTN24
Presos políticos

“No más torturas”: el grito de los presos políticos que están en huelga de hambre en Ramo Verde

Presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, encara a capturados por las autoridades-Foto: Cortesía
Abelardo de la Espriella

“Se les acabó la fiesta a estos bandidos”: nuevo cara a cara de De la Espriella con criminales

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Regimen chavista

La descarada burla de Diosdado Cabello sobre los presos políticos en Venezuela que causa indignación

Más de Actualidad

Ver más
Presidente Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

Trump anuncia exploración masiva de petróleo y minerales en Groenlandia y la define como una pieza clave para la defensa de EE. UU. y Europa

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Perkins Rocha

María Constanza Cipriani sobre su esposo Perkins Rocha: “no digo que esté bien, porque no lo está”

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (EFE)
El Salvador

Bukele defiende despliegue de más de 2.000 militares en Haití: asegura que la operación no es una invasión

Opinión

Ver más
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

Trump anuncia exploración masiva de petróleo y minerales en Groenlandia y la define como una pieza clave para la defensa de EE. UU. y Europa

Pelotero Maikel García y acompañantes sorprenden a un vendedor en Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Béisbol

Estrella del béisbol sorprende a vendedor ambulante en Caracas al comprar una camiseta con su rostro

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Perkins Rocha

María Constanza Cipriani sobre su esposo Perkins Rocha: “no digo que esté bien, porque no lo está”

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (EFE)
El Salvador

Bukele defiende despliegue de más de 2.000 militares en Haití: asegura que la operación no es una invasión

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho-Foto: EFE
José Mourinho

Mourinho lanza una advertencia a Vinícius y las figuras del Real Madrid: "No me gusta el concepto de jugador intocable"

Verónica Alcocer y Eva Ferrer | Fotos: EFE y Redes sociales
Eva Ferrer

Atención: abogado confirma que Eva Ferrer entregará información sobre Alcocer a la DEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos

Horacio Bargiela Álvarez, presunto médico de cabecera de Delcy Rodríguez – Foto: EFE/Canva
Denuncia

Grave denuncia sobre "Médico del terror" del régimen de Venezuela: lo señalan de encubrir torturas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023