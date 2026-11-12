Abelardo de la Espriella ordena frenar los sueldos pagados en Fondo Milagro creado para atender emergencia del terremoto del 10 de agosto

En la noche de este 12 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó frenar la nómina asociada al Fondo Milagro, tras asegurar que no había autorizado tales dineros y que era urgente reversarlos.

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Cabe resaltar que esto se dio luego de que se viralizaran los valores que allí se pagaban mensualmente, y que causaron rechazo por parte del mandatario, quien de inmediato ordenó frenar esa nómina.

Ese fondo fue creado para asistir las labores de reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto en el país.

“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”, indicó.

Asimismo, el mandatario detalló que dicho fondo ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Dijo que ya se están reconstruyendo y entregando viviendas y subsidios, además de adelantar las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción.

“El Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios, y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción”, aseguró.

Del mismo modo, el presidente aseveró que no permitirá decisiones contrarias a sus instrucciones que afecten la misión de reconstruir lo que el terremoto destruyó.

“No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó”, indicó.

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Además, detalló que, en su Gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba y que nadie tiene cargos asegurados.

“Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones”, dijo el mandatario.

Finalmente, indicó que anunciará las medidas correctivas para los funcionarios que estaban realizando estas acciones.