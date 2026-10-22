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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Virus

Francia reporta primer caso de virus shamonda en humanos y descarta riesgo general

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Pruebas científicas
Pruebas científicas en animales
Este virus, perteneciente a la familia de los orthobunyavirus, circulaba desde hace décadas en África y Asia y hasta ahora se consideraba no transmisible a los seres humanos.

Francia detectó el virus shamonda, conocido por circular entre el ganado, por primera vez en un ser humano, un paciente gravemente inmunodeprimido que falleció a principios de octubre.

Este virus, perteneciente a la familia de los orthobunyavirus, circulaba desde hace décadas en África y Asia y hasta ahora se consideraba no transmisible a los seres humanos.

Esta primera detección en un ser humano corresponde a "un caso excepcional ocurrido en un paciente gravemente inmunodeprimido", atendido en Lyon por una enfermedad grave y "fallecido a principios de octubre", según un comunicado de los ministerios franceses de Salud y Agricultura.

Según la información publicada por el diario local Le Progrès, que las autoridades no confirmaron, se trataba de un "hombre de unos 60 años que vivía en el departamento de Ain", en el centro del país.

En cuanto al contagio, la hipótesis planteada es la picadura de un insecto del género culicoides en el este de Francia, zona en la que se observó la circulación del virus entre animales durante la primavera y el verano de 2026.

Todavía se desconocen las circunstancias exactas en las que se habría producido el contagio, ni si ocurrió en una explotación agrícola.

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Según las investigaciones realizadas hasta el momento, "las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su fallecimiento probablemente estén relacionadas con la infección por el virus shamonda", precisaron las autoridades.

Este caso "presenta similitudes con otros casos de infecciones por orthobunyavirus en seres humanos, como el virus oropouche -en los que se describieron afecciones neurológicas-, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Sin embargo se trata de la primera detección documentada del virus shamonda en un ser humano", señala el sitio web del Ministerio de Agricultura.

"Hasta la fecha no hay datos científicos disponibles que documenten la transmisión del virus shamonda a través del consumo de carne, leche o productos derivados", según la misma fuente, que agrega que "los productos procedentes de animales enfermos siempre quedan excluidos del consumo".

Más allá de este caso particular, y "teniendo en cuenta los conocimientos disponibles sobre este virus", las autoridades consideran que, "por el momento", no se identifica ningún riesgo sanitario para la población en general.

Según el gobierno francés también se informó sobre el caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

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