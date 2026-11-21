Además de síntomas como el cansancio, insomnio, dolores musculares e irritabilidad, expertos han revelado que el estrés también puede manifestarse en algunas personas mediante el apretamiento o rechinamiento involuntario de los dientes.

Los movimientos de esta condición involuntaria, cabe resaltar, transmiten tensión a los músculos y, por la fuerza excesiva que se realiza, se afecta el esmalte, la dentina, los tejidos de soporte y la articulación temporomandibular.

Aunque puede tener diferentes factores asociados, se ha demostrado que el estrés y la ansiedad son elementos importantes para comprender por qué aparece o se intensifica esta condición.

"Cuando la regulación emocional no se da de manera efectiva, permanecemos en alerta constante, el cerebro envía señales involuntarias a los músculos masticatorios y altera la bioquímica de los procesos de contracción y relajación muscular", explica Eliana Ibarra, docente de Prostodoncia de la Institucion Universitaria Colegios de Colombia UNICOC (Colegio Odontológico Colombiano).

La ansiedad también detona estos movimientos musculares y su aparición puede deberse a pensamientos o miedos subjetivos y prolongarse durante semanas o meses, contribuyendo a mantener esa tensión.

Es importante tener en cuenta que el daño no siempre es evidente al comienzo, pero con el tiempo se hace visible inicialmente en los dientes —en el esmalte específicamente—, generando un desgaste que llega hasta la dentina y ocasiona síntomas como la sensibilidad al frío o al calor.

También pueden aparecer pequeñas microfracturas y afectaciones en los tejidos de soporte. Por eso algunas personas solo identifican el problema cuando comienzan a experimentar sensibilidad o dolor al masticar.

Cabe resaltar que el fenómeno también puede estar relacionado con algunos hábitos como el consumo de bebidas energizantes, alcohol o vapeadores, que pueden sobreexcitar los neurotransmisores que controlan los músculos de la masticación durante la noche, afectar el descanso y favorecer los episodios de apretamiento.

También las exigencias del estudio o trabajo son causas posibles, pues al sostener posturas prolongadas frente a computadores y celulares, se genera tensión en los músculos cervicales y los trapecios.

"Esta rigidez se conecta directamente con la articulación temporomandibular y amplifica el dolor al despertar y producen consecuentes dolores de cabeza y de origen dental asociados a la sobrecarga en estructuras dentales y tejidos de soporte", añade la experta de UNICOC, citada en un comunicado de la compañía.

Para reducir algunos factores asociados al apretamiento nocturno, la especialista recomienda suspender el consumo de café, té negro, chocolate, bebidas energéticas, alcohol y nicotina al menos cuatro horas antes de dormir, pues estas sustancias pueden activar la excitabilidad neuromuscular.

También sugiere cuidar la postura durante el descanso, procurando dormir boca arriba o de lado con una almohada que mantenga el cuello alineado y tener prácticas como el mindfulness o atención plena, por ejemplo, que buscan entrenar la capacidad de dirigir la atención al momento presente y favorecen la regulación del sistema nervioso.

De igual forma, realizar actividad física y deportes que favorezcan el estado de ánimo, la respiración y el fortalecimiento muscular, puede contribuir a mantener posturas adecuadas durante las jornadas de trabajo y estudio.

Sin embargo, estas medidas no sustituyen la valoración odontológica. Los controles regulares permiten identificar factores de riesgo y establecer un tratamiento de acuerdo con los síntomas y las condiciones de cada paciente.

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Algunas alternativas son las férulas o placas oclusales que funcionan como una barrera física para proteger los dientes del desgaste y absorber parte de la fuerza ejercida durante el apretamiento.

La fisioterapia craneocervical y orofacial es otra alternativa que busca corregir alteraciones del movimiento mandibular, así como activar y fortalecer los músculos relacionados con la masticación.