Rockstar Games informó este viernes que "Grand Theft Auto VI" generó 3.790 millones de dólares en ventas durante su primer día en el mercado, una cifra que la compañía calificó como el mejor estreno de la historia del entretenimiento.

El monto, calculado a partir de las estimaciones de la empresa sobre las ventas mundiales hasta el cierre del jueves, es casi cinco veces mayor que los cerca de 800 millones de dólares que recaudó en 2013 su predecesor, GTA V, en su jornada de debut.

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Además, el estudio reveló que el título había vendido 32,5 millones de copias antes de su salida oficial, un récord en todas las plataformas.

"Nos sentimos increíblemente honrados por la respuesta de los jugadores de todo el mundo", dijo Sam Houser, fundador y presidente de Rockstar.

El juego llegó el jueves a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Según la plataforma de monitoreo Visibrain, su lanzamiento produjo más publicaciones en redes sociales que el Mundial de fútbol de este año.

Éxito de crítica

La sexta entrega de la saga recibió elogios de los especialistas y alcanzó una puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic, lo que, según Rockstar, la convierte en el videojuego mejor valorado de la historia.

En su reseña para The Verge, el periodista Andrew Webster escribió que el juego es tan bueno que el enorme revuelo mediático resulta lo menos interesante de él.

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Esta semana, GTA VI también consiguió ocho nominaciones a los Game Awards, cuya ceremonia se celebrará el 10 de diciembre.

Un desarrollo de ocho años

El estudio tardó ocho años en desarrollar esta entrega y debió aplazar su lanzamiento en dos ocasiones, en 2025 y 2026. En 2022, además, sufrió un ciberataque en el que se filtraron en internet imágenes robadas del juego.

La franquicia ha sido criticada durante años por supuestamente hacer apología de la violencia y la delincuencia, pues permite a los jugadores atropellar peatones, vender drogas y disparar contra la policía.

Por ahora, no está previsto que el videojuego se comercialice oficialmente en Rusia, China, Líbano ni Catar.