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Domingo, 18 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: La Tarde

“Abelardo de la Espriella está cumpliendo lo que le ofreció a los colombianos”: Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia

octubre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
En el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella siguen cayendo diferentes criminales a lo largo y ancho del país; esta vez, tres presuntos implicados en ataques terroristas fueron detenidos y acusados de haber participado en el ataque contra explosivos contra el batallón Pichincha. La ex vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, habló en La Tarde de NTN24 sobre esta nueva administración: “Yo creo que Abelardo de la Espriella está cumpliendo lo que le ofreció a los colombianos que es enfrentar a estas estructuras del crimen organizado, muchas de ellas con vínculos transnacionales en distintos países y está cumpliendo su palabra, es lo que los colombianos necesitamos, porque la primera obligación del estado es garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos”.

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