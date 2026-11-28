El Gobierno norteamericano invirtió más de 81 millones de dólares en un plan migratorio que terminó por albergar apenas una fracción de los detenidos proyectados, según reveló un informe de la Oficina del Inspector General publicado este viernes.

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El reporte gubernamental detalló que solo 849 migrantes pasaron por el centro de detención en la base militar de Guantánamo, Cuba, desde enero de 2025, una cifra muy inferior al objetivo inicial de 30.000 personas anunciado por el presidente Donald Trump al comienzo de su segundo mandato.

Según el documento oficial, en septiembre pasado únicamente permanecían ocho migrantes detenidos en las instalaciones, mientras que la capacidad máxima del recinto era de 399 personas, muy por debajo de las proyecciones originales de la Operación Guardia del Sur (OSG) del Departamento de Guerra.

Los extranjeros detenidos permanecieron un promedio de siete días en el centro durante el último trimestre analizado: del total de 849 inmigrantes procesados, las autoridades norteamericanas repatriaron a 632, trasladaron a 209 a otros centros de detención dentro de Estados Unidos y mantuvieron a los ocho restantes en Guantánamo en septiembre.

El informe precisó asimismo que, aunque el costo directo de alojamiento en el último trimestre ascendió a 2,53 millones de dólares, los compromisos contractuales superiores a 81 millones de dólares cubrieron personal, transporte aéreo y operaciones logísticas.

Trump presentó el uso de Guantánamo como una pieza central de su ofensiva antimigratoria días después de asumir su segundo mandato en enero de 2025, en una base naval conocida en el plano internacional por haber recluido a sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y por las denuncias de torturas cometidas en sus instalaciones.

Washington ha sugerido incluso la posibilidad de emplear esa infraestructura ante eventuales contingencias migratorias en la región o para detener a migrantes cubanos tras una eventual intervención militar norteamericana en la isla, aunque esa opción permanece en el terreno de la especulación.

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La auditoría del programa plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto público en esta iniciativa migratoria, cuyo costo final supera con amplitud lo que las cifras de ocupación logran respaldar.