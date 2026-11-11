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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Adolescente venezolana murió baleada en Estados Unidos tras un conflicto entre vecinos por música a alto volumen

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Keinerlin Plaza, adolescente venezolana / Escena de crimen marcada con cinta policial amarilla - Fotos: X / Pexels
Keinerlin Plaza, adolescente venezolana / Escena de crimen marcada con cinta policial amarilla - Fotos: X / Pexels
Según la información difundida sobre el caso, la víctima fatal fue identificada como Keinerlin Plaza, de 16 años.

Una adolescente venezolana murió baleada tras un conflicto entre vecinos por música a alto volumen.

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La trágica situación se registró en un complejo residencial de Albuquerque, Nuevo México (Estados Unidos).

Según la información difundida sobre el caso, la víctima fatal fue identificada como Keinerlin Plaza, de 16 años.

La joven se había mudado junto a su familia al conjunto de apartamentos el pasado 26 de octubre del presente año.

Días después, se produjo el conflicto con otra residente, identificada como Elaina Gómez-Villeda, de 40 años.

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Según los documentos de la denuncia penal, Gómez-Villeda acudió inicialmente a reclamar por el volumen de la música y posteriormente regresó al lugar.

En ese segundo encuentro se produjo una confrontación física con la madre de Keinerlin, quien se encontraba embarazada.

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Durante el altercado, un niño de 10 años, hijo de la mujer señalada, habría accionado un arma de fuego y disparado contra la adolescente, causándole una herida mortal.

Tras lo ocurrido, la Policía de Albuquerque detuvo a Elaina Gómez-Villeda. La mencionada mujer estaría expuesta a delitos como 'conspiración para cometer asesinato' y 'abuso infantil'.

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