NTN24
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Alias Niño Guerrero
Programa: La Mañana

"Eliminar un cabecilla no significa que un comando del crimen organizado quede desarticulado": experta en seguridad Thaís Armengol

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
La experta en seguridad Thaís Armengol analizó en NTN24 las medidas adoptadas por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para hacerle frente a la criminalidad en su país. Además, se refirió a la captura de alias Nairobi, sucesor y hombre de confianza de alias Niño Guerrero, quien se encuentra detenido en Bogotá, la capital de Colombia. “Para luchar contra el crimen organizado, que no solamente es narcotráfico, lo primero es atacar la financiación de dichos grupos criminales, impedir el reclutamiento y recuperar el control territorial”, argumentó.

También le puede interesar

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Con nombres propios, De la Espriella lanza un mensaje contra los criminales en la frontera: “les llegó su hora”

Marco Rubio - Foto: AFP
Marco Rubio

Marco Rubio pone fecha para las elecciones en Venezuela y advierte sobre desmantelamiento que se daría antes de la ansiada jornada electoral

Diosdado Cabello - EFE
El Punto Clave

Algo está cambiando en Venezuela: habla diputada Amelia Belisario que le cantó la tabla a Diosdado

Asamblea afín al régimen en Venezuela (EFE)
El Punto Clave

Así fue impensada crítica a Diosdado Cabello en la Asamblea de Jorge Rodríguez en Venezuela: ¿caerá ley del odio?

Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Estados Unidos - Cuba

Aumenta la ofensiva: la nueva y contundente medida del Gobierno Trump contra el régimen cubano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Sandra Ramírez declaraba detrás de una pantalla ante la JEP, sus víctimas sí dieron la cara

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Fuertes pruebas contra la dignidad de la magistratura": abogado sobre nuevos señalamientos a Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Indignación: Cambian fiscal que investigaba a Petro por presunto homicidio culposo en caso de Kevin Acosta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU.

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"Eliminar un cabecilla no significa que un comando del crimen organizado quede desarticulado": experta en seguridad Thaís Armengol

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Estados Unidos - Cuba

Aumenta la ofensiva: la nueva y contundente medida del Gobierno Trump contra el régimen cubano

Marco Rubio - Foto: AFP
Marco Rubio

Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU.

Abelardo de la Espriella/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Abelardo de la Espriella

Así reaccionó De la Espriella a nuevo escándalo de Petro: "donde uno levanta (…) siempre hay una que otra novia del anterior presidente contratada"

Comunidad LGBTIQ+ | Foto: EFE
Régimen venezolano

Descalificativos: régimen venezolano acusado de usar expresiones homofóbicas contra adversarios

Más de Actualidad

Ver más
Boceto Maduro y Flores/ Alias "Timochenko" - Fotos EFE
Timochenko

Primicia NTN24: Piden expulsar a alias "Timochenko" de la JEP tras revelaciones en indictment de EE. UU. contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - EFE
Isabel Díaz Ayuso

"Que no se olvide que han sido años en que Diosdado y Delcy se han reído del mundo": Isabel Díaz Ayuso a NTN24

Trump - EFE
Petróleo en Venezuela

“Está mal aconsejado”: exembajador Emilio Figueredo a Donald Trump sobre Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Boceto Maduro y Flores/ Alias "Timochenko" - Fotos EFE
Timochenko

Primicia NTN24: Piden expulsar a alias "Timochenko" de la JEP tras revelaciones en indictment de EE. UU. contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - EFE
Isabel Díaz Ayuso

"Que no se olvide que han sido años en que Diosdado y Delcy se han reído del mundo": Isabel Díaz Ayuso a NTN24

Isabella Espinosa lleva a Baobab a la Ópera de París como primera marca latinoamericana en 300 años
Colombia

Isabella Espinosa lleva a Baobab a la Ópera de París como primera marca latinoamericana en 300 años

Trump - EFE
Petróleo en Venezuela

“Está mal aconsejado”: exembajador Emilio Figueredo a Donald Trump sobre Venezuela

Cilia Flores y Nicolás Maduro | Fotos: EFE
Nicolás Maduro

Reacciones a la nueva acusación contra Maduro y Cilia Flores: congresistas de EEUU hablaron en NTN24

Tormenta Isaías se convierte en huracán rumbo a Estados Unidos
Tormenta tropical

Tormenta Isaías se convierte en huracán rumbo a Estados Unidos

Tesla - Canva
Tesla

Tesla presentó su nuevo carro capaz de volar y hacer giros en el aire: alcanzaría más de 370 km/h y estas son las imágenes de las impactantes demostraciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023