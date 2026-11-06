"Eliminar un cabecilla no significa que un comando del crimen organizado quede desarticulado": experta en seguridad Thaís Armengol

La experta en seguridad Thaís Armengol analizó en NTN24 las medidas adoptadas por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para hacerle frente a la criminalidad en su país. Además, se refirió a la captura de alias Nairobi, sucesor y hombre de confianza de alias Niño Guerrero, quien se encuentra detenido en Bogotá, la capital de Colombia. “Para luchar contra el crimen organizado, que no solamente es narcotráfico, lo primero es atacar la financiación de dichos grupos criminales, impedir el reclutamiento y recuperar el control territorial”, argumentó.