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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella lanzó dura advertencia tras atentado con carro bomba en Casanare: "Los terroristas no van a arrodillar a Colombia, les voy a hacer pagar"

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
El mandatario expresó su respaldo a los habitantes de Casanare y reiteró su compromiso con la seguridad y el cumplimiento de la ley.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado con carro bomba perpetrado en la madrugada de este viernes 23 de octubre contra el peaje de San Pedro, ubicado en la vía que comunica a Villanueva con Monterrey, en el departamento de Casanare. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que las autoridades deberán avanzar en la identificación y captura de los responsables del ataque.

¡LOS TERRORISTAS NO VAN A ARRODILLAR A COLOMBIA!”, escribió De la Espriella al comienzo de su pronunciamiento, en el que calificó el hecho como un acto criminal y expresó su solidaridad con los trabajadores afectados y sus familias.

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En su pronunciamiento, también afirmó que ordenó a la Fuerza Pública y a los organismos de inteligencia desplegar sus capacidades para esclarecer lo ocurrido y perseguir a los responsables materiales e intelectuales. Además, advirtió que buscará que los implicados respondan ante la justicia.

Les voy a hacer pagar, ante la justicia y con todo el peso de la ley, cada gota de sangre que han derramado del pueblo colombiano”, señaló el mandatario en la publicación.

Cabe resaltar que la explosión se registró durante la madrugada de este viernes en el peaje de San Pedro, situado en jurisdicción de Villanueva, sobre el corredor vial que conecta con Monterrey. El ataque ocasionó graves daños en las casetas de cobro y dejó trabajadores lesionados.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó el atentado y reportó inicialmente tres personas con lesiones, además de siete personas ilesas. Otros reportes periodísticos elevaron a cuatro el número de heridos, por lo que las cifras preliminares presentan diferencias. La entidad también informó que se activaron los protocolos de emergencia y que el tránsito por el sector permanecía cerrado mientras avanzaban las verificaciones de seguridad.

Las primeras imágenes conocidas del caso muestran los daños ocasionados en la infraestructura. Asimismo, videos de cámaras de seguridad difundidos públicamente registraron la presunta huida de dos personas en una motocicleta después de que uno de ellos abandonara el vehículo en el peaje. Las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables son materia de investigación.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la autoría del atentado. Por ello, no es posible atribuirlo de manera concluyente a una organización armada específica.

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Asimismo, en su pronunciamiento, el presidente aseguró que las autoridades continuarán las acciones para desmantelar las estructuras criminales y sus fuentes de financiación. También sostuvo que no permitirá que los responsables encuentren refugio en el territorio nacional.

El mandatario cerró su mensaje con una expresión de respaldo a los habitantes de Casanare y reiteró su compromiso con la seguridad y el cumplimiento de la ley.

Entretanto, las autoridades adelantan las labores investigativas para establecer quiénes participaron en el ataque, esclarecer sus motivaciones y determinar las medidas necesarias para reforzar la seguridad en este corredor vial.

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