La Administración Federal de Aviación ordenó suspender todos los despegues en aeropuertos de Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre suspender todos los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos ante “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”.

La medida obliga a mantener en tierra a todas las aeronaves pendientes de despegar hasta nuevo aviso.

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Varios medios norteamericanos, incluido Fox News, han explicado que la medida es de un carácter extraordinario.

"Esta medida plantea interrogantes inmediatos sobre qué motivó una restricción tan extraordinaria a la aviación", describe Fox News.

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, confirmó que la FAA ordenó una "parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de Estados Unidos tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas".

"Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información", mencionó.

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La decisión de suspender los despegues, este siglo, solo se había ordenado el 11 de septiembre de 2001 tras los atentados de ese día y el 11 enero de 2023 debido a una falla en el sistema de Avisos a las Misiones Aéreas.