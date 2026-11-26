La rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid sumó un nuevo capítulo fuera de las canchas.

Los representantes legales de las dos instituciones culminaron sin acuerdo el acto de conciliación que se celebró el miércoles 25 de noviembre en los juzgados de Madrid, un procedimiento impulsado por el conjunto azulgrana en contra de Florentino Pérez por sus declaraciones sobre el caso Negreira.

La comparecencia era un paso previo a una posible querella por presuntas calumnias en contra del presidente madridista. Tras no alcanzar un entendimiento, el Barcelona tendrá que decidir si sigue el conflicto por la vía civil o presenta una acción penal, según informaron fuentes jurídicas a la agencia EFE.

El origen de la disputa se remonta al 12 de mayo, momento en que Pérez ofreció una rueda de prensa en la que cuestionó de nuevo la relación del club catalán con el estamento arbitral.

En el transcurso de su intervención, describió el caso como “un caso de corrupción del que no hay precedente en la historia del fútbol mundial” y aseguró que se trataba del "mayor escándalo de la historia”.

“Yo he venido aquí a luchar y a defender al Real Madrid, no a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona”, aseguró entonces Florentino.

Estas manifestaciones motivaron la reacción de la entidad presidida por Joan Laporta, que presentó a mitad de junio una demanda de conciliación. El Barcelona ve que los señalamientos de Florentino Pérez poseen afirmaciones que tilda de falsas que perjudican su imagen y reputación institucional.

En el procedimiento, el club azulgrana pidió que Pérez reconociera la inexactitud de sus declaraciones, sobre todo aquellas en las que aludió a un grupo de árbitros que supuestamente habría recibido dinero para alterar la competición, a quienes denominó “Negreira Boys”.

Además, solicitó que, si el presidente madridista sostenía esos señalamientos, identificara a los colegiados involucrados y a precisar los partidos y las acciones concretas en las que, según su versión, se habría generado la corrupción.

La falta de acuerdo deja la posibilidad de que el Barcelona formalice una querella criminal. Sin embargo, de momento, no se confirma que el club presentara esa nueva acción judicial.

Florentino Pérez se refirió al asunto durante la Asamblea del Real Madrid del 21 de noviembre, donde lo describió como “una mancha que desprestigia al fútbol español”.

La investigación conocida como caso Negreira examina los pagos que el Barcelona hizo entre 2001 y 2018 a sociedades vinculadas con José María Enríquez Negreira, antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Las cantidades superaron los siete millones de euros.

Por último, la Fiscalía sospecha que esos pagos pueden haber buscado una influencia indebida en el arbitraje, mientras que el Barcelona asegura que son correspondientes a informes y asesoramiento técnico de colegiados.