Este jueves, cuatro trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en Venezuela resultaron lesionados durante una protesta en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Hugo Bastardo, trabajador de Sidor, explicó que la movilización comenzó en el puente de Macagua y posteriormente avanzó hacia las inmediaciones de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en el sector Alta Vista.

El trabajador denunció que durante la concentración se produjo un enfrentamiento con encapuchados armados.

Entre los lesionados mencionó a Ángel Bolívar, quien habría sufrido una fractura en una pierna tras ser impactado por una motocicleta.

Asimismo, el mismo Bastardo también resultó herido, luego de recibir una pedrada por parte de los mencionados agresores.

La protesta responde a las diferencias entre los montos acordados con el ministro de Industrias Básicas del régimen, Héctor Silva, y las cantidades que finalmente recibieron los trabajadores.

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Según Bastardo, se habían comprometido pagos de 400 dólares para el personal activo, 200 dólares para los no requeridos y jubilados, además de una entrega adicional de 230 dólares para estos últimos. No obstante, los depósitos fueron de 200, 75 y 150 dólares, respectivamente.

Ubicada en Ciudad Guayana, estado Bolívar, Sidor es el complejo siderúrgico más grande de Venezuela. Llegó a ser el mayor de la región andina y el Caribe.

Mientras PDVSA controlaba los ingresos por hidrocarburos, Sidor lideraba las llamadas "empresas básicas" del Estado, encargadas de la producción de acero de alta calidad para consumo nacional y exportación.

Actualmente, Sidor opera a una fracción mínima de su capacidad instalada, reflejando un marcado deterioro tras su estatización en 2008 y las recurrentes fallas eléctricas.

Mientras voceros oficiales sostienen que la planta mantiene planes activos de producción de acero, sectores sindicales independientes denuncian un colapso operativo y un desmantelamiento generalizado de la empresa.