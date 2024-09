Adolescentes presos en Venezuela claman libertad mediante una carta escrita a mano: "Ayúdennos a salir de este lugar tan feo, no somos terroristas"

Este jueves, varias madres de adolescentes privados de libertad en Venezuela tras las manifestaciones registradas posterior a los cuestionados resultados electorales de los comicios presidenciales que dieron “ganador” a Nicolás Maduro, entregaron ante la Fiscalía un documento para pedir que los jóvenes sean liberados.

En una carta leída por una de las progenitoras, los muchachos escribieron a mano: "Por favor ayúdennos a salir de este lugar tan feo, apóyenos, no aguantamos ni un día más en este lugar, solo somos jóvenes que no tenemos nada que ver en lo que está pasando en el país, no somos terroristas".

Miles de personas fueron detenidas durante las protestas que estallaron tras la jornada electoral en la que Maduro se enquistó en el poder.

Del total de privados de libertad, al menos un centenar, de acuerdo con información de múltiples ONGs’, son menores de edad.

Un grupo de 86 chicos ya fueron excarcelados, pero se estima que unos 30 aún están detenidos.

Familiares de los jóvenes cuentan que, antes de ser trasladados al sitio de reclusión actual, a algunos les pasaron descargas de corriente y les pusieron una bolsa en la cabeza amenazándolos con llenarla de gases lacrimógenos.

A las afueras de la Fiscalía que controla el régimen, varias madres abrazaron la misiva que escribieron y firmaron sus hijos detenidos.

El próximo sábado 28 de septiembre se cumplen dos meses desde que se desarrollaron las elecciones presidenciales en Venezuela.

Desde entonces, según la organización Foro Penal, la dictadura ha detenido a 1.867 personas que anhelan el cambio político en el país caribeño.