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Alias ‘Keko’, capturado por Abelardo de la Espriella, será llevado a un juicio oral sin beneficios de ley

octubre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
La negativa de alias ‘Keko’ de aceptar su responsabilidad por extorsión agravada abre una crucial etapa en la lucha contra el crimen organizado en el norte de Colombia, la fiscalía se alista para llevarlo a un juicio oral sin beneficios de ley. El acusado, vinculado a las estructuras de alias ‘el negro ober’, pasará las próximas horas a la espera de la decisión de un juez que definirá su reclusión preventiva mientras avanza el proceso con el que la justicia busca propinar un golpe contundente a las redes de extorsión y violencia criminal.

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