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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Colapso

Al menos seis personas murieron y 17 más resultaron heridas, incluidos niños, tras colapso de edificio en Nueva York

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Colapso de edificio en Nueva York - Foto: EFE
Colapso de edificio en Nueva York - Foto: EFE
Imágenes del lugar de los hechos mostraron a bomberos que revisaban una pila de escombros en lo que parecía ser una propiedad residencial cuyos muros estaban derribados.

Al menos dos personas murieron y 17 resultaron heridas, incluidos niños, tras el colapso de una edificación de tres pisos cerca de una obra en construcción en Nueva York este miércoles, informaron las autoridades de la mayor metrópoli de Estados Unidos.

Imágenes del lugar de los hechos mostraron a bomberos que revisaban una pila de escombros en lo que parecía ser una propiedad residencial cuyos muros estaban derribados.

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Medios locales reportaron que algunas personas fueron sacadas de entre los restos del edificio, incluido un menor trasladado en una camilla.

El departamento de bomberos de Nueva York (FDNY) dijo que recibió reportes de gente atrapada luego del derrumbe alrededor de las 16H00 locales en el distrito Flatbush de Brooklyn.

"No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso, y esta será una operación prolongada", dijo a periodistas la comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, en el lugar de los hechos.

Señaló que dos personas habían muerto, sin revelar sus edades, y que otras 17 habían resultado heridas, entre ellas siete niños.

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Cuatro personas se encontraban en estado crítico. Más de 250 bomberos y paramédicos acudieron al lugar, escribió el FDNY en X, al agregar que la causa del derrumbe estaba bajo investigación.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió la labor de los servicios de emergencia en el lugar, donde quedaron "escombros precarios que había que sortear y vacíos peligrosos bajo la superficie".

Un testigo, identificado solo como Anthony, dijo a PIX11 News que escuchó gritos y un ruido como de "bomba" cuando el edificio se derrumbó.

Otra testigo, Melissa Orna, contó al periódico The New York Times: "Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".

El departamento de edificios de la ciudad dijo que sus inspectores estaban en el lugar "ayudando en las labores de recuperación y realizando inspecciones de estabilidad estructural en los edificios cercanos".

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