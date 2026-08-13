Así fue el rescate de un niño luego de 32 horas del terremoto: Cali no pierde la esperanza

Pese al doloroso panorama de la tragedia en Colombia tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, en los departamentos más afectados aún se mantiene la esperanza de encontrar vida debajo de los escombros. Los trabajos sin descanso de los organismos de socorro avivan la fe y la confianza de la población, luego de que un menor de edad fuera encontrado con vida después de 32 horas en Cali, la capital del Valle del Cauca