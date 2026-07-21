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Martes, 21 de julio de 2026
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Brasil

El sorprendente cambio físico de Vinicius Jr.: se sometió a una cirugía estética tras eliminación del Mundial 2026

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Vinícius Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
Vinícius Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
En compañía de su pareja, la creadora de contenido Virginia Fonseca, Vinícius asistió a la clínica del doctor Alessandro Alarcao para realizarse dicho procedimiento.

El futbolista del Real Madrid, Vinicius Junior, aprovechó sus vacaciones en Brasil para someterse a un procedimiento estético de armonización de mentón.

De acuerdo con el portal brasileño Leo Dias, el delantero se realizó la cirugía con el objetivo de reducir el mentón.

En compañía de su pareja, la creadora de contenido Virginia Fonseca, Vinícius asistió a la clínica del doctor Alessandro Alarcao para realizarse dicho procedimiento.

Para la operación, Alarcao se trasladó hasta Goiânia para atender al futbolista y su novia. Fue el mismo cirujano quien compartió varias fotografías del proceso en redes sociales.

"Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa", afirmó.

"Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes", añadió.

El cambio físico del jugador generó todo tipo de reacciones: "Les juro que no reconozco a Vinícius", afirma un seguidor madridista”, indicó un jugador.

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“Mi cerebro sigue sin procesar que este sea ahora Vinícius Jr”, “Una cirugía de mentón no puede curarse tan rápido. No fue Jesús quien realizó la operación” y “Si esta noticia es cierta, su aspecto mayor le sienta mejor”, indicaron los seguidores del jugador.

Tras la caída de Brasil ante Noruega, Vinicius utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción, en el que manifestó su decepción por la temprana despedida del equipo.

También aprovechó para referirse a la controversia generada por no haber ejecutado el penalti en ese compromiso, explicando que la lista de cobradores había sido establecida con anticipación por el entonces entrenador Carlo Ancelotti, quien designó a Bruno Guimarães como responsable del lanzamiento.

A pesar de la eliminación, el delantero destacó como uno de los jugadores más sobresalientes de la selección brasileña a lo largo del certamen. Fue titular en los cinco encuentros, acumuló 441 minutos de juego, anotó cuatro goles, aportó una asistencia y registró 17 disparos, 11 de ellos con dirección al arco, cifras que lo consolidaron como una de las principales referencias ofensivas de Brasil durante la Copa del Mundo.

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