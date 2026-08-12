NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Estados Unidos

Trump asegura que Estados Unidos mantendrá el “control total” del estrecho de Ormuz e insiste en la severa crisis del régimen de Irán

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald Trump- Foto: EFE
Presidente Donald Trump- Foto: EFE
El presidente norteamericano afirma en su red social Truth que las fuerzas armadas del régimen iraní están diezmadas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles a través de un mensaje en su red social Truth Social que las fuerzas norteamericanas ejercen un “control total”sobre el estrecho de Ormuz y dio a entender que la presencia militar de su país se mantendrá en esa vía marítima clave para el comercio global.

El mandatario defendió la efectividad de la operación calificando el despliegue de las fuerzas estadounidenses como un verdadero “muro de acero”, al tiempo que minimizó la capacidad operativa del régimen para contrarrestar el bloqueo marítimo impuesto a sus puertos.

En su publicación, Trump trazó un severo diagnóstico sobre la situación interna y militar del régimen de Irán.

Según el mandatario, el país asiático carece de fuerza aérea y marina operativas, sus tropas restantes no están recibiendo salario y la guardia revolucionaria del régimen se encuentra diezmada tras los recientes enfrentamientos.

“No tienen dinero: su país está destruido. ¡Lo único que tienen son noticias falsas y una inflación del 300%, y la situación empeora! Irán es solo palabras y nada de acción; el matón de Oriente Medio ya no existe”, aseveró el presidente.


Las declaraciones de Trump se producen en medio de la paralización de las negociaciones que buscan destrabar la crisis en el Golfo Pérsico.

o

Fuentes diplomáticas de Teherán han señalado la falta de progresos para restablecer el protocolo provisional pactado en junio, mientras que desde Washington se ha reducido la expectativa sobre los contactos, describiéndolos como aproximaciones parciales.

o

Por su parte, el régimen iraní ha condicionado la reapertura y flexibilización del tránsito comercial por el estrecho de Ormuz a la consecución de un alto el fuego integral en la región que abarque los conflictos en Líbano y la Franja de Gaza, demandas que hasta el momento han impedido consolidar un pacto duradero.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Régimen de Irán

estrecho de Ormuz

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Desolador panorama dado por la directora de bomberos en Pereira: "tenemos 94 personas fallecidas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Juan Felipe Giraldo hallado sin vida en Pereira tras terremoto: iba a casarse este fin de semana

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Colombia - AFP
Terremoto en Colombia

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

"Vi a mi hija y otros dos niños ahí fallecidos": desgarrador testimonio tras terremoto en Colombia

Fotos: Rony Kaplan - IG @kaplan.roni/ Avión israelí - Foto X: @FDIonline/ Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Scanners y cámaras especializadas: capitán militar israelí Rony Kaplan explica en NTN24 cómo funciona la tecnología israelí que llegó a Colombia tras el terremoto

Emirlendris Benítez, exprisionera política-Foto: ilustración canva
Liberación de presos políticos

“Esto ha sido muy duro”: Emirlendris Benítez, exprisionera política que el régimen venezolano obligó a abortar

Terremoto en Pereira | EFE
Terremoto en Colombia

Desolador panorama dado por la directora de bomberos en Pereira: "tenemos 94 personas fallecidas"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

"Va a llegar el momento": advierten potencial decisión final del presidente Trump sobre el régimen de Irán

Terremotos en Venezuela - EFE
Terremoto en Venezuela

Arquitecta revela las fallas estructurales que desataron la tragedia tras terremotos en Venezuela

Donald Trump - EFE/ Ataque de EE. UU. al régimen de Irán - CENTCOM
Ataque al régimen de Irán

Impactantes imágenes de la décima noche consecutiva de ataques de EE. UU. contra el régimen de Irán: Trump lanzó fuerte amenaza

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello (EFE)
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello confirma que el régimen pedirá levantamiento de sanciones en el diálogo con la Asamblea Nacional de 2015

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

"Va a llegar el momento": advierten potencial decisión final del presidente Trump sobre el régimen de Irán

Fanáticos del club de fútbol venezolano Deportivo Táchira - Foto de referencia: EFE
Deportivo Táchira

El Deportivo Táchira se solidariza con el pueblo colombiano por el fuerte terremoto que enlutó al país hermano

Terremotos en Venezuela - EFE
Terremoto en Venezuela

Arquitecta revela las fallas estructurales que desataron la tragedia tras terremotos en Venezuela

Donald Trump - EFE/ Ataque de EE. UU. al régimen de Irán - CENTCOM
Ataque al régimen de Irán

Impactantes imágenes de la décima noche consecutiva de ataques de EE. UU. contra el régimen de Irán: Trump lanzó fuerte amenaza

Torta hecha por voluntarios para niños venezolanos - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Así fue la torta gigante con los colores de Venezuela hecha por voluntarios para los niños en su día

José 'El Brujo' Martínez, futbolista venezolano / Maikel García, beisbolista venezolano - Fotos: EFE / X
Maikel García

"Todo el que estaba en el Mundial le gana a Venezuela; ellos tienen que jugar como nosotros": MVP del Clásico Mundial de Béisbol Maikel García

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023