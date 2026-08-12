Trump asegura que Estados Unidos mantendrá el “control total” del estrecho de Ormuz e insiste en la severa crisis del régimen de Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles a través de un mensaje en su red social Truth Social que las fuerzas norteamericanas ejercen un “control total”sobre el estrecho de Ormuz y dio a entender que la presencia militar de su país se mantendrá en esa vía marítima clave para el comercio global.

El mandatario defendió la efectividad de la operación calificando el despliegue de las fuerzas estadounidenses como un verdadero “muro de acero”, al tiempo que minimizó la capacidad operativa del régimen para contrarrestar el bloqueo marítimo impuesto a sus puertos.

En su publicación, Trump trazó un severo diagnóstico sobre la situación interna y militar del régimen de Irán.

Según el mandatario, el país asiático carece de fuerza aérea y marina operativas, sus tropas restantes no están recibiendo salario y la guardia revolucionaria del régimen se encuentra diezmada tras los recientes enfrentamientos.

“No tienen dinero: su país está destruido. ¡Lo único que tienen son noticias falsas y una inflación del 300%, y la situación empeora! Irán es solo palabras y nada de acción; el matón de Oriente Medio ya no existe”, aseveró el presidente.



Las declaraciones de Trump se producen en medio de la paralización de las negociaciones que buscan destrabar la crisis en el Golfo Pérsico.

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Fuentes diplomáticas de Teherán han señalado la falta de progresos para restablecer el protocolo provisional pactado en junio, mientras que desde Washington se ha reducido la expectativa sobre los contactos, describiéndolos como aproximaciones parciales.

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Por su parte, el régimen iraní ha condicionado la reapertura y flexibilización del tránsito comercial por el estrecho de Ormuz a la consecución de un alto el fuego integral en la región que abarque los conflictos en Líbano y la Franja de Gaza, demandas que hasta el momento han impedido consolidar un pacto duradero.