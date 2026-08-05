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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Relaciones diplomáticas

Brasil expulsa al embajador argentino y retira a su representante en Buenos Aires tras dichos de Javier Milei contra Lula da Silva

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Javier Milei y Lula da Silva-Foto: EFE
Javier Milei y Lula da Silva-Foto: EFE
El gobierno brasileño redujo las relaciones a nivel de encargados de negocios luego de que el mandatario argentino atacara a Lula durante un acto electoral.

Las relaciones entre los dos gigantes de Sudamérica han alcanzado su punto más crítico. El Gobierno de Brasil comunicó la expulsión del embajador argentino en ese país, Daniel Raimondi, y confirmó que mantendrá retirado a su propio representante diplomático en Buenos Aires mientras no cesen los insultos y ofensas vertidos por el presidente Javier Milei.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, los vínculos diplomáticos entre ambas naciones quedaron degradados formalmente al nivel de encargados de negocios. La decisión se tomó días después de que el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, fuera llamado a consultas en señal de protesta por las declaraciones de Milei en el lanzamiento de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.

El quiebre diplomático se desencadenó tras un encendido discurso de Milei en Brasil, en el que respaldó abiertamente al rival de Lula para las elecciones de octubre.

El mandatario argentino arremetió contra el presidente brasileño, tildándolo de "presidiario" y "ladrón", acusándolo, además, de "despilfarrar" las arcas públicas y pidiendo votar por la oposición para "parar la basura socialista".

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Milei también arremetió contra Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo brasileño, a quien llamó "basura calva" tras haberle impedido visitar al expresidente Jair Bolsonaro en su prisión domiciliaria.

Cuestionado sobre los insultos de su par argentino, el presidente Lula da Silva minimizó el hecho ante los periodistas respondiendo de manera evasiva con la frase: “¿Quién es ese tipo?”.

Lejos de buscar un acercamiento para desescalar el conflicto, la Casa Rosada ha minimizado el impasse atribuyéndolo a "diferencias políticas e ideológicas".

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En declaraciones a medios locales, el canciller argentino, Pablo Quirno, evitó ofrecer disculpas institucionales y ratificó la postura de su Gobierno al señalar que Milei "evidentemente apoya a la familia Bolsonaro".

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