Así funciona el recién lanzado programa con el que ciudadanos de Colombia podrían estar hasta tres años en Estados Unidos

Estados Unidos dio inicio de manera formal al programa de reunificación familiar para personas de varios países, incluido Colombia, con el que ciertas personas, tras tener una invitación de un ciudadano o residente permanente legal de Estados Unidos, podrían estar hasta tres años en el país norteamericano.

Cabe recordar que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció, en mayo pasado, los procesos de reunificación familiar para nacionales, además de Colombia, de El Salvador, Guatemala y Honduras.

"Los individuos que sean elegibles para los permisos humanitarios podrán recibir un permiso temporal de permanencia en Estados Unidos de hasta tres años y tendrán la posibilidad de solicitar autorización de empleo", precisó la Cancillería sobre el programa.

¿Cómo funciona el programa?

El Gobierno estadounidense explicó que el programa se activa cuando un peticionario, que debe ser un ciudadano estadounidense o residente permanente en su país, presenta el 'Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero', a nombre de un familiar de alguno de los cuatros países en cuestión, y que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha aprobado.

Luego de este paso, la persona que busca el permiso para estar en Estados Unidos por tres años debe esperar a recibir la invitación, derivada de la gestión del residente legal, para llenar Formulario I-134A en línea y así poder tener el beneficio.

“Si usted no ha recibido una invitación por escrito para presentar una solicitud, pero presenta un Formulario I-134A, no confirmaremos su Formulario I-134A y el beneficiario principal no será considerado para la otorgación discrecional del permiso de permanencia temporal”, advierte el USCIS.

Para mayor claridad el Servicio recopiló los requisitos claves que debe cumplir un beneficiario del programa:

• Estar fuera de Estados Unidos.

• Ser el beneficiario principal o derivado de un Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero.

• Ser un nacional de un país que tenga un proceso de permiso de reunificación familiar o ser un beneficiario derivado de un beneficiario principal;

• Tener un familiar peticionario (usted) en Estados Unidos que recibió una invitación para iniciar el proceso FRP a nombre de este;

• No habérsele expedido una visa de inmigrante cuando se le expida la invitación a usted; y

• Tener un pasaporte vigente y válido para viaje internacional.

Toda la información se encuentra en la página oficial del USCIS.