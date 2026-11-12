Migración Colombia expulsa de Bucaramanga a 71 venezolanos con más de 1.520 anotaciones por infracciones y delitos

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció oficialmente este jueves la expulsión de 71 ciudadanos venezolanos que acumulaban en conjunto más de 1.520 registros relacionados con presuntas infracciones y conductas delictivas, en el marco de un operativo coordinado entre las autoridades locales, la Policía Nacional y Migración Colombia.

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La diligencia se ejecutó durante las primeras horas de la madrugada en las instalaciones del Centro de Protección Transitoria de la capital santandereana, en una acción catalogada por el mandatario local como la deportación masiva de extranjeros más grande registrada en la historia municipal.

“Hoy realizamos la expulsión de extranjeros más grande en la historia de Bucaramanga”, afirmó el alcalde Cristian Portilla a través de sus redes sociales, una vez concluido el procedimiento de seguridad.

De acuerdo con los reportes emitidos por la administración municipal, los deportados acumulaban antecedentes administrativos y anotaciones por diversos comportamientos que vulneraban la seguridad ciudadana, tales como el porte de armas blancas, la posesión de sustancias estupefacientes, el desacato a la autoridad, la participación en riñas callejeras y la presunta vinculación con actividades ilícitas de minería ilegal, con lo cual se eleva a 237 el total de expulsiones ejecutadas.

Tras completarse el procedimiento de control migratorio, los 71 ciudadanos fueron embarcados en autobuses bajo estrictas medidas de seguridad con destino a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, donde se procedió a su entrega formal ante las autoridades migratorias para materializar su retorno a territorio venezolano.

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Esta medida se enmarca en las acciones impulsadas por diversas autoridades colombianas para fortalecer los controles migratorios y atender situaciones vinculadas con la seguridad pública y la convivencia ciudadana, en un contexto de flujos migratorios significativos desde Venezuela hacia Colombia durante los últimos años.