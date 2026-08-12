Ataque con explosivos contra el Ejército en Huila deja un suboficial muerto y varios soldados heridos

Un ataque con explosivos contra unidades de la Novena Brigada del Ejército Nacional dejó un suboficial muerto y varios soldados heridos durante la mañana de este miércoles 12 de agosto, en el municipio de Algeciras, Huila.

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Según la información entregada por la Quinta División del Ejército, los uniformados se desplazaban por la vía que conduce hacia El Paraíso, en inmediaciones de la vereda El Quebradón, con el propósito de atender el hallazgo de un cilindro que había sido reportado en la zona.

En ese sentido, durante este desplazamiento, los militares fueron atacados con explosivos. Como consecuencia de la acción, un suboficial perdió la vida y varios soldados resultaron heridos.

Ante la gravedad de la situación, un helicóptero UH-60 de la Aviación del Ejército llegó hasta Algeciras para apoyar las labores de evacuación y trasladar a los uniformados afectados hacia Neiva, donde recibirían atención médica.

El Ejército confirmó el fallecimiento del suboficial y lamentó el ataque contra los uniformados, quienes se encontraban adelantando una misión de seguridad en la zona.

“Rechazamos contundentemente este vil ataque contra nuestros soldados, quienes cumplían una misión para proteger a la población y brindar la seguridad en el territorio”, señaló la Quinta División del Ejército.

¿Quién estaría detrás del ataque?

Aunque las autoridades continúan con las investigaciones para establecer plenamente las circunstancias del hecho, información preliminar apunta a que el ataque habría sido perpetrado por estructuras de las disidencias de las Farc que tienen presencia en esta región del Huila.

Cabe resaltar que en la zona existe presencia de estructuras como los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz, pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC), según reportes de inteligencia.

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Por ahora, las autoridades no han entregado información oficial sobre la identidad del suboficial fallecido ni han precisado el estado de salud de cada uno de los militares heridos.

Finalmente, tras el ataque, el Ejército informó que mantiene desplegadas sus unidades en el sector con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y localizar a los responsables.

La investigación continúa para establecer con precisión cómo fue planeado el ataque y qué estructura armada estaría detrás de la acción violenta.