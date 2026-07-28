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Natación

El colombiano Jorge Iván del Valle se convierte en el segundo latinoamericano en completar la Triple Corona del Lago Tahoe en EE. UU.: nadó más de 70 kilómetros

julio 28, 2026
Por: Luis Cifuentes
Jorge Iván del Valle completa la Triple Corona del Lago Tahoe en EE. UU. - Foto: Jorge Iván del Valle
Jorge Iván del Valle completa la Triple Corona del Lago Tahoe en EE. UU. - Foto: Jorge Iván del Valle
La Triple Corona del Lago Tahoe requiere completar tres travesías independientes en este cuerpo de agua ubicado a 1.900 metros sobre el nivel del mar

El nadador colombiano Jorge Iván del Valle acaba de inscribir su nombre en la élite mundial de la natación de aguas abiertas al convertirse en la persona número 31 en completar oficialmente la Triple Corona del Lago Tahoe en Estados Unidos, uno de los desafíos más exigentes de este deporte a nivel global.

Con este hito histórico, Del Valle se convirtió en el segundo latinoamericano en alcanzar esta hazaña que combina resistencia física extrema, fortaleza mental y adaptación a condiciones ambientales adversas.

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La Triple Corona del Lago Tahoe requiere completar tres travesías independientes en este cuerpo de agua ubicado a 1.900 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de Sierra Nevada, entre California y Nevada. Las condiciones del lago —bajas temperaturas, menor disponibilidad de oxígeno por la altitud y distancias considerables— han convertido este reto en una referencia mundial para nadadores de resistencia.

Del Valle culminó el circuito con tres travesías oficiales. La primera fue el Length, de 34,3 kilómetros, completada el 14 de julio de 2024 en 11 horas y 10 minutos.

Dos años después, el 10 de julio de 2026, finalizó el True Width, de 19 kilómetros, en 5 horas y 44 minutos.

Finalmente, el pasado 24 de julio de 2026 cerró el desafío con el Vikingsholm, de 17 kilómetros, nadando durante 4 horas y 33 minutos.

En total, el nadador colombiano recorrió 70,3 kilómetros en aguas abiertas del Lago Tahoe y acumuló 21 horas y 31 minutos de nado efectivo para obtener la certificación oficial de la Lake Tahoe Open Water Swimming Association.

"Nadar a casi 2.000 metros de altitud, en aguas profundas y de bajas temperaturas, exige una preparación física rigurosa y una enorme fortaleza mental. Representar a Colombia en este escenario y formar parte de la historia de este reto es un honor que llevaré siempre conmigo", afirmó Jorge Iván del Valle tras finalizar la travesía.

Este logro fortalece la presencia de Colombia en la élite internacional de la natación de aguas abiertas y refleja el crecimiento de los deportistas colombianos en pruebas de resistencia de alto nivel, tradicionalmente dominadas por atletas de Norteamérica, Europa y Oceanía.

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El Lago Tahoe es el lago alpino más grande de Norteamérica y el segundo más profundo de Estados Unidos. Sus aguas son reconocidas por su extraordinaria transparencia y por las exigentes condiciones que presentan para la natación de aguas abiertas. La combinación de altitud, bajas temperaturas, cambios climáticos repentinos y largas distancias ha convertido sus travesías oficiales en una referencia mundial para los deportistas de resistencia.

Según los registros oficiales, solo 31 personas en el mundo han completado la Lake Tahoe Triple Crown, lo que dimensiona la magnitud del logro deportivo alcanzado por Del Valle

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