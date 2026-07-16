NTN24
Jueves, 16 de julio de 2026
Jueves, 16 de julio de 2026
Fútbol

Histórica subasta: a horas de la final del Mundial la camiseta de futbolista sudamericano que ganó el torneo se vendió por casi 5 millones de dólares

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958-Foto: EFE
camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958-Foto: EFE
La mítica prenda de color azul con el dorsal 10, con la que “O Rei” conquistó su primera Copa del Mundo a los 17 años se convirtió en el objeto más caro de su carrera deportiva.

La leyenda del fútbol mundial, Pelé, sigue batiendo récords, incluso después de su muerte. Una de las camisetas más icónicas de la historia del deporte, la que vistió Edson Arantes do Nascimento en la final del Mundial de Suecia del 1958 fue subastada este jueves en la prestigiosa casa Sotheby's de Nueva York por la impresionante cifra de 4,9 millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR:

La camiseta que se subastó es muy especial. Es de color azul y tiene el dorsal '10' en la espalda. Un joven llamado Pelé la usó cuando tenía solo 17 años. En ese momento, Pelé hizo algo increíble:

se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en una final de un Mundial. Pelé anotó dos goles contra la selección de Suecia, que era la selección anfitriona. La 'Canarinha' ganó el partido y consiguió su primera Copa del Mundo.

o

La casa de subastas pensaba que el precio sería aún más alto, ya que creían que podría llegar a los 6 millones de dólares. Sin embargo, el resultado final fue de 4,9 millones de dólares. Esto muestra que Pelé sigue siendo una figura muy importante en la cultura popular y el deporte.

Una tarde de reliquias futbolísticas

La venta de la camiseta de Pelé fue la joya de la corona de la sesión titulada “The Beautiful game”, una subasta especial organizada por Sotheby´s y dedicada en exclusiva a objetos históricos del balompié mundial.

Durante el evento se subastaron otras importantes piezas de colección, aunque la tendencia general para el resto de los artículos estuvo por debajo de los pronósticos iniciales.

El brazalete de Maradona: el segundo objeto más caro de la jornada fue el brazalete de capitán que utilizó Diego Armando Maradona durante el Mundial de México 1986 —el torneo del famoso gol de la 'Mano de Dios'—,alcanzó los 512.000 dólares.

Las camisetas de Leo Messi: Varias camisetas del astro argentino con el F.C. Barcelona despertaron un gran interés. Destacó una casaca utilizada en la Champions League de 2017, vendida por 217.600 dólares, mientras que otras usadas en La Liga superaron los 100.000 dólares.

Cromos históricos: la subasta también incluyó decenas de cromos antiguos muy codiciados. Uno de los primeros cromos de Pelé de 1958 se adjudicó por 108.000 dólares, una cifra ligeramente inferior a la valoración inicial de 150.000 dólares.

o

La venta récord en Nueva York muestra una vez más que la pasión por el fútbol no desaparece con el tiempo. El legado del máximo referente del fútbol sigue estando muy vivo y es tan valioso como lo era al principio.

Temas relacionados:

Fútbol

Subasta

Pelé

Copa del Mundo

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian posible plan de fuga en cárcel de Itagüí que involucra a capos narcocriminales: estas son algunas de las pruebas que evidenciarían el plan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Con el cinismo dando: las descaradas palabras de Diosdado Cabello ante el dolor venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Estados Unidos estaría planeando un despliegue civil en Venezuela. ¿Cuál sería el objetivo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
José Manuel Restrepo y Marco Rubio | Foto: EFE
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto: AFP
Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Más de Actualidad

Ver más
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (AFP)
Gobierno de Honduras

Gobierno de Honduras subastará el avión Embraer Legacy 600 salpicado en un escándalo de corrupción del expresidente Juan Orlando Hernández

Sismo en el Golfo de California - USGS
Sismo

Reportan sismo de magnitud 6.0 este 30 de junio en la costa de México

Muerte del cabecilla del Tren de Aragua - Captura de video
Alias Niño Guerrero

"No podían entregarlo vivo": general venezolano se pronuncia sobre abatimiento del 'Niño Guerrero'

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

“Es un honor para mí darle a Abelardo de la Espriella mi completo y total apoyo”: nuevo mensaje de Trump sobre elecciones en Colombia

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (AFP)
Gobierno de Honduras

Gobierno de Honduras subastará el avión Embraer Legacy 600 salpicado en un escándalo de corrupción del expresidente Juan Orlando Hernández

Sismo en el Golfo de California - USGS
Sismo

Reportan sismo de magnitud 6.0 este 30 de junio en la costa de México

Muerte del cabecilla del Tren de Aragua - Captura de video
Alias Niño Guerrero

"No podían entregarlo vivo": general venezolano se pronuncia sobre abatimiento del 'Niño Guerrero'

Abelardo de la Espriella - AFP
Colombia

"El pueblo colombiano eligió recuperar la república y sentirse seguro": Antonio de la Cruz sobre resultados de las elecciones presidenciales

Terremotos en Venezuela - Foto EFE
Venezuela

Asciende a 929 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"La estamos dirigiendo; Venezuela es un país feliz": Donald Trump volvió a destacar la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Delcy Rodríguez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre