Histórica subasta: a horas de la final del Mundial la camiseta de futbolista sudamericano que ganó el torneo se vendió por casi 5 millones de dólares

La leyenda del fútbol mundial, Pelé, sigue batiendo récords, incluso después de su muerte. Una de las camisetas más icónicas de la historia del deporte, la que vistió Edson Arantes do Nascimento en la final del Mundial de Suecia del 1958 fue subastada este jueves en la prestigiosa casa Sotheby's de Nueva York por la impresionante cifra de 4,9 millones de dólares.

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La camiseta que se subastó es muy especial. Es de color azul y tiene el dorsal '10' en la espalda. Un joven llamado Pelé la usó cuando tenía solo 17 años. En ese momento, Pelé hizo algo increíble:

se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en una final de un Mundial. Pelé anotó dos goles contra la selección de Suecia, que era la selección anfitriona. La 'Canarinha' ganó el partido y consiguió su primera Copa del Mundo.

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La casa de subastas pensaba que el precio sería aún más alto, ya que creían que podría llegar a los 6 millones de dólares. Sin embargo, el resultado final fue de 4,9 millones de dólares. Esto muestra que Pelé sigue siendo una figura muy importante en la cultura popular y el deporte.

Una tarde de reliquias futbolísticas

La venta de la camiseta de Pelé fue la joya de la corona de la sesión titulada “The Beautiful game”, una subasta especial organizada por Sotheby´s y dedicada en exclusiva a objetos históricos del balompié mundial.

Durante el evento se subastaron otras importantes piezas de colección, aunque la tendencia general para el resto de los artículos estuvo por debajo de los pronósticos iniciales.

El brazalete de Maradona: el segundo objeto más caro de la jornada fue el brazalete de capitán que utilizó Diego Armando Maradona durante el Mundial de México 1986 —el torneo del famoso gol de la 'Mano de Dios'—,alcanzó los 512.000 dólares.

Las camisetas de Leo Messi: Varias camisetas del astro argentino con el F.C. Barcelona despertaron un gran interés. Destacó una casaca utilizada en la Champions League de 2017, vendida por 217.600 dólares, mientras que otras usadas en La Liga superaron los 100.000 dólares.

Cromos históricos: la subasta también incluyó decenas de cromos antiguos muy codiciados. Uno de los primeros cromos de Pelé de 1958 se adjudicó por 108.000 dólares, una cifra ligeramente inferior a la valoración inicial de 150.000 dólares.

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La venta récord en Nueva York muestra una vez más que la pasión por el fútbol no desaparece con el tiempo. El legado del máximo referente del fútbol sigue estando muy vivo y es tan valioso como lo era al principio.