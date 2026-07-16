Grave accidente en Colombia: imágenes muestran a una tractomula que cayó a un abismo en la vía Pasto-Mojarras

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el departamento de Nariño, en Colombia, luego de que el conductor de un vehículo tipo tractomula perdiera el control y cayera a un profundo abismo en corredor vial que comunica la ciudad de Pasto con Mojarras.

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El siniestro ocurrió en el kilómetro 41, que es parte del municipio de Chachagüí. El camión de carga, con las placas GVM 064, salió de la calzada y rodó por la pendiente. La razón por la que sucedió esto todavía se está investigando.

Organismos de socorro, encabezados por el Cuerpo de Bomberos de Chachagüí, llegaron rápido al lugar de la emergencia.

Tuvieron que hacer un descenso complicado por las dificultades del terreno y el abismo. Las unidades de respuesta encontraron la cabina destruida y rescataron al transportador, Elkin Marín Gómez.

La Gobernación de Nariño informó en su página web que “hasta abril de 2026, Nariño tuvo una reducción del 11,6 % en el número de fallecidos y del 37,5% en lesionados por siniestros viales, en comparación con el mismo periodo de 2025".

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De acuerdo con los resultados presentados en el segundo comité departamental de seguridad vial, los fallecidos pasaron de 86 en 2025 a 76 en 2026. Mientras tanto, los lesionados disminuyeron de 56 en 2025 a 35 en 2026.

Además, el subsecretario de Tránsito y Transporte Departamental, Wilson Bucheli, señaló que el departamento adelanta el proyecto de señalización de 13 corredores de la red secundaria, equivalentes a 136,5 kilómetros y 414.400 metros lineales, con una inversión de $2.318 millones.

Todo con el objetivo de "reducir en un 50 % las víctimas por siniestros de tránsito al año 2031".

Las autoridades de tránsito de Nariño iniciaron las respectivas investigaciones para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica en el sistema de frenos o a condiciones externas de la vía.

Asimismo, reiteraron el llamado a los transportadores a revisar rigurosamente sus vehículos antes de emprender ruta por este exigente corredor vial.