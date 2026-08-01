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Sábado, 01 de agosto de 2026
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Rusia

Varios muertos y heridos deja explosión registrada en una cafetería en Moscú, Rusia

agosto 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Explosión en Moscú - Fotos: X
Explosión en Moscú - Fotos: X
Según la cadena Telegram Baza, conocida por sus vínculos con las fuerzas de seguridad rusas, la explosión se debe a una deflagración de gas en las cocinas de la cafetería.

Al menos tres personas perdieron la vida y otras 15 resultaron heridas este sábado en una explosión en una cafetería de Moscú, Rusia.

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La Policía de la capital rusa, de momento, no ha precisado las causas del incidente.

"Según la información que tenemos, hoy se ha producido una explosión hacia las 20H10 (17H10 GMT) cerca de una cafetería de verano, que ha causado tres muertos y quince heridos", indicó la policía de Moscú a la agencia de noticias estatal Ria Novosti.

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"Todas las unidades de investigación, así como los especialistas forenses de la policía, se encuentran en el lugar", añadió.

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En vídeos difundidos en canales rusos de Telegram también se ven numerosos camiones de bomberos y ambulancias.

Según la cadena Telegram Baza, conocida por sus vínculos con las fuerzas de seguridad rusas, la explosión se debe a una deflagración de gas en las cocinas de la cafetería.

Las explosiones en locales comerciales en Moscú no son sucesos habituales ni cotidianos en la vida urbana de la capital rusa.

Cuando ocurren incidentes de este tipo, por lo general suelen estar asociados a accidentes puntuales, como fallas o acumulaciones de gas en zonas de cocina, o a violaciones de normas de seguridad industrial, tratándose de eventos excepcionales que de inmediato generan atención mediática y una respuesta oficial de emergencia.

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