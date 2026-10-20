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Martes, 20 de octubre de 2026
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Lima

Avión se incendia antes de su despegue en el aeropuerto de Lima, Perú: pasajeros captaron el momento

octubre 20, 2026
Por: Luis Cifuentes
Avión de Latam - Foto de referencia: EFE
Avión de Latam - Foto de referencia: EFE
El avión de la aerolínea Latam tenía como destino la ciudad de Piura.

Una emergencia aérea se registró en la mañana de este lunes 19 de octubre en Lima, Perú, cuando un avión que prestaba servicio doméstico se incendió antes de su despegue en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El vuelo LA2302 con destino a Piura sufrió una afectación en su ala izquierda que provocó un llamativo incendio a pocos minutos del despegue.

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Los pasajeros lograron captar el momento en el que el ala se incendió cuando ya se encontraban sentados en sus asientos y a la espera del despegue en Lima.

La aerolínea Latam aseguró en un comunicado que la situación se produjo minutos antes de la salida del vuelo, por lo que aplicó las medidas preventivas del caso, incluido el desembarque de los pasajeros.

“LATAM Airlines Perú informa que, durante la mañana de hoy, el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima–Piura, presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue”, indicó la aerolínea en un comunicado.

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“Nuestros equipos se encuentran brindando la asistencia oportuna a los pasajeros afectados y gestionando su reubicación en otros vuelos a la brevedad posible”, resaltó.

“Por este motivo, se determinó el desembarque preventivo de los pasajeros, priorizando en todo momento su seguridad”, agregó.

En las imágenes captadas por los pasajeros se observa la llamarada que se originó en el ala izquierda del avión Airbus 320.

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