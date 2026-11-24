"Pagarán con sangre": la advertencia De la Espriella tras ataque en Villavicencio atribuido a las disidencias Farc

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseveró que el culpable del carro bomba que estalló contra la Gobernación del Meta es Antonio Medina, un miembro de las disidencias de las FARC y bajó el liderazgo de ‘Iván Mordisco’. “El bandido Antonio Medina de las disidencias es el culpable, vamos a ir por él y lo haremos pagar con sangre todo el daño y el terror que está sembrando. Están haciendo esto porque los estamos combatiendo”, aseveró el mandatario.