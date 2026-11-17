Estos son los criminales que persigue Bukele en Haití; imponen el terror y desafían al estado

En Haití, las fronteras ya no las marcan las autoridades ni los mapas oficiales, sino las armas, las amenazas y el terror con el que las pandillas imponen su dominio sobre todo un país. Y las cifras retratan la magnitud de esta crisis. Según Naciones Unidas, más del 80 % de Puerto Príncipe está bajo el control de grupos criminales, un escenario de violencia que ha obligado a 1,5 millones de personas a abandonar sus hogares y que, tan solo en los primeros nueve meses de este año, dejó más de 4.595 muertos. Pero detrás de esta catástrofe humanitaria hay una compleja red de organizaciones criminales, integradas por miles de hombres armados, que se disputan territorios, controlan comunidades y desafían abiertamente la autoridad del estado.