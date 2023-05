Bolivianos marchan en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para exigir justicia por casos de pederastia

En Bolivia, cientos de ciudadanos salieron a marchar el pasado jueves 25 de mayo para mostrar su repudio frente a los casos de pederastia de sacerdotes católicos que recién salen a la luz pública.

En ese sentido, los bolivianos se tomaron las calles de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para exigir justicia por las presuntas agresiones sexuales cometidas por varios religiosos durante décadas.

Con consignas como "Justicia, Justicia", "Seremos el infierno de los pederastas", o "No, no, no, no me da la gana, perdonar a los violadores, por usar solo una sotana", los manifestantes tomaron postura sobre los casos de pederastia ocurridos en suelo boliviano, situación que se suma a los múltiples escándalos que pesan sobre la Santa Sede.

Activistas de derechos humanos, por su parte, precisaron ante los medios de comunicación que acompañaron la movilización que “los abusos cometidos desde la década de 1970 por el fallecido sacerdote jesuita español Alfonso 'Pica' Pedrajas contra más de 80 menores no pueden quedar impunes”.

Asimismo, colaboradores de la Compañía de Jesús (CJ) - orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia católica- la más afectada por las denuncias, informaron que una nueva víctima denunció a otro sacerdote, ya fallecido, en la Fiscalía de Cochabamba.

"En este caso, el denunciado es el jesuita Jorge Vila Despujol, fallecido en Barcelona en 2012, quien habría realizado toques impúdicos a la persona denunciante cuando tenía 13 años, al principio de la década de los 90", declaró la CJ.

Sobre el pronunciamiento de la Compañía de Jesús, la Conferencia Episcopal de Bolivia reconoció a través de un comunicado que "en lugar de darles la protección y el cuidado que merecían, (las víctimas) se encontraron con una Iglesia sorda a sus sufrimientos".

Dicho escándalo ha llevado a allanamientos en las sedes de los jesuitas y la aparición de otras denuncias que implican a más sacerdotes; entre fallecidos y vivos.

Con el paso de los días aparecen más desgarradores testimonios de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica, por ende, el Gobierno de Luis Arce Catacora se sumó al pedido de justicia al enviar una carta al papa Francisco.

“Exhortamos al Vaticano a que asuma acciones concretas, permita el acceso a archivos de la Iglesia sobre abusos sexuales y a antecedentes de sacerdotes que están en Bolivia”, destaca la misiva.