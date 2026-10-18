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Brasil se divide entre Lula y Flávio Bolsonaro: el debate que puede sacudir la campaña

octubre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
En el marco de una reñida campaña electoral, Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, principales aspirantes a la presidencia de Brasil, han intensificado sus esfuerzos en la semana previa a la segunda vuelta. En la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo una ligera ventaja con el 47 % de los votos frente al 45 % de Lula. La sorpresa de este resultado ha avivado las estrategias de ambos candidatos, dejando un panorama político agitado y lleno de expectativas.

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