Las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2030 pueden llegar a experimentar una transformación importante. Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), mencionó que el próximo proceso clasificatorio se jugaría bajo un formato inspirado en la Liga de Naciones, con un título en juego, así como los cupos para la Copa del Mundo.

“La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título”, aseguró Alonso en una entrevista con Carve Deportiva, en declaraciones que abrieron el debate acerca del futuro de uno de los torneos más exigentes del fútbol internacional.

El dirigente no ofreció detalles acerca de cómo se organizarían los partidos, cuántos grupos habría ni de qué manera se va a definir al campeón. Tampoco precisó si se mantendría alguna parte del tradicional sistema de todos contra todos, la cual caracteriza las clasificatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Las declaraciones de Alonso no reflejan, por ahora, una decisión oficial de la Conmebol. El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Pablo Milad, se refirió al planteamiento y dejó claro que aún debe ser estudiado por las autoridades del organismo sudamericano.

“Vamos a ver en el Consejo que hay este viernes, pero yo no le he escuchado nada al presidente de Conmebol. Es una propuesta, pero hubo 25 propuestas. Será una propuesta de él”, indicó Milad tras el empate de Chile frente a Colombia.

La principal referencia para el nuevo modelo sería la UEFA Nations League, competición europea que organiza a las selecciones en distintas categorías y grupos. El torneo contempla ascensos y descensos entre divisiones, además de una fase final que determina al campeón.

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La Concacaf también cuenta con su propia Liga de Naciones, que usa un sistema de divisiones y grupos para mantener a sus selecciones en competencia en las fechas internacionales.

Además, el Mundial de 2030 va a tener una particularidad: Argentina, Uruguay y Paraguay serán anfitriones de los partidos conmemorativos del centenario del torneo y tienen asegurada su participación en la Copa del Mundo por esa condición. Esto cambia el escenario deportivo de las Eliminatorias y plantea la necesidad de establecer nuevos incentivos para los equipos.

De momento, siguen sin conocerse los grupos, el calendario, el sistema de clasificación ni los criterios para jugar el eventual título. La próxima reunión de las autoridades de la Conmebol va a ser clave para conocer si la idea de Alonso avanza y qué alternativas se evaluarán para el camino hacia 2030.