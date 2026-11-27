La premio Nobel de Paz y líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, propuso sustituir las máquinas de votación por un sistema de escrutinio manual con transmisión de datos en tiempo real.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado recorre barrios que fueron históricos bastiones chavistas: estuvimos con ella o

"Yo creo que hay que quitar esas máquinas en las que nadie cree", pronunció la apodada 'dama de hierro'.

"Ir a un proceso de votación como es en Colombia, que tienen además los resultados esa misma tarde. Papelito por papelito", añadió.

Asimismo, Machado exigió una renovación institucional previa, incluyendo la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un Consejo Nacional Electoral (CNE) con miras a los comicios presidenciales de 2027.

VEA TAMBIÉN "María Corina es todo lo que representa libertad": líder estudiantil de universidad que visitará Machado o

Los procesos electorales en Venezuela han sido objeto de cuestionamientos recurrentes debido a denuncias sobre falta de independencia institucional, desigualdad de condiciones y ausencia de transparencia en la publicación de resultados.

Informes, como el de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, redactado en 2021, señalan la ausencia de separación de poderes, cuestionando la imparcialidad tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sus decisiones sobre comicios y partidos políticos.

En las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Panel de Expertos de la ONU concluyó que el proceso no cumplió con las medidas básicas de integridad y transparencia.

VEA TAMBIÉN María Corina “es nuestra esperanza”: El conmovedor mensaje de familiar de preso político venezolano o

Esto, luego de que el CNE proclamara a Nicolás Maduro presidente sin publicar las actas de escrutinio ni los resultados desagregados por mesa.

De igual forma, el Centro Carter afirmó que dichos comicios no podían considerarse democráticos.