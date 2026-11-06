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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Petare

Tragedia en Petare: un hombre murió al caer de un tercer piso tras recibir una descarga eléctrica

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Hombre murió al caer de un tercer piso tras recibir una descarga eléctrica en Petare; otro resultó herido en el mismo incidente - Fotos: X
Hombre murió al caer de un tercer piso tras recibir una descarga eléctrica en Petare; otro resultó herido en el mismo incidente - Fotos: X
Otra persona resultó herida al hacer contacto accidental con un cable de alta tensión.

Una descarga eléctrica registrada la tarde del miércoles 4 de noviembre dejó un trabajador fallecido y otro lesionado en el sector Vista Hermosa, en la carretera Petare-Santa Lucía, municipio Sucre del estado Miranda (Venezuela).

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De acuerdo con la información disponible, ambos hombres realizaban labores para llenar un tanque de agua en la platabanda de una vivienda.

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Mientras trabajaban, uno de ellos quedó inconsciente al hacer contacto accidental con un cable de alta tensión.

Al intentar ayudar a su compañero, el segundo trabajador murió al entrar en contacto con el tendido eléctrico y recibir una descarga que provocó su caída desde un tercer piso hasta la vía pública.

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Funcionarios de PoliMiranda acudieron al sitio y trasladaron al trabajador lesionado al Hospital Dr. Domingo Luciani, ubicado en El Llanito, donde quedó bajo atención médica.

Tras lo ocurrido, vecinos de la comunidad solicitaron a las autoridades una inspección del cableado expuesto en la zona.

Alertaron que las conexiones eléctricas irregulares son un peligro para los residentes y las personas que transitan por el sector.

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