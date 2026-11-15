María Corina Machado recibió carta de presos políticos de Ramo Verde denunciando atropellos judiciales

Presos políticos de Ramo Verde denuncian en una carta graves irregularidades judiciales y exigen su libertad. En el escrito aseguran que les han negado el derecho a la defensa, que sus procesos han estado viciados y que algunos permanecen en prisión pese a ya haber cumplido sus condenas; también aseguran estar dispuestos a aceptar el exilio a cambio de salir de prisión. La carta fue recibida por María Corina Machado y pidió a la comunidad internacional conocer los crímenes y las violaciones a los derechos humanas que denuncias los presos políticos que están allí injustamente.