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Despliegue militar
Programa: La Mañana

Contundente declaración de Marco Rubio sobre el papel de Estados Unidos en operaciones de Bukele en Haití

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo un pronunciamiento frente al despliegue militar del presidente salvadoreño Nayib Bukele en Haití para rescatar a cuatro de sus soldados aparentemente secuestrados por pandillas en ese país. "No tenemos tropas allí, pero hemos estado involucrados apoyando", aseguró Rubio, subrayando que "no están involucrados activamente" en las operaciones de El Salvador en ese país centroamericano.

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