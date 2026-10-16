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Viernes, 16 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: Club de Prensa

Brutal: Salió a patrullar Abelardo de la Espriella: "No comía del Tigre"… ¡Y terminó capturar!"

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, estuvo supervisando de cerca la “Operación 360” adelantada por la Policía Nacional y el Ejército en la ciudad de Barranquilla, por medio de la cual se dio la captura de alias “Keko” y alias “Noño”, integrantes de estructuras delictivas. Estos sujetos, una vez bajo la custodia de las autoridades, fueron encarados por el mandatario por sus actos criminales.

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