Brutal: Salió a patrullar Abelardo de la Espriella: "No comía del Tigre"… ¡Y terminó capturar!"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, estuvo supervisando de cerca la “Operación 360” adelantada por la Policía Nacional y el Ejército en la ciudad de Barranquilla, por medio de la cual se dio la captura de alias “Keko” y alias “Noño”, integrantes de estructuras delictivas. Estos sujetos, una vez bajo la custodia de las autoridades, fueron encarados por el mandatario por sus actos criminales.