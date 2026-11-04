Once personas estarían involucradas en el asesinato de Luis Rafael López, fanático del Zamora FC
Once personas fueron llevadas ante el Circuito Judicial Penal del estado Barinas por su presunta participación en el homicidio de Luis Rafael López, conocido como 'Rafita', aficionado del Zamora FC.
López, de 31 años y con discapacidad motriz, fue agredido en las afueras del estadio Agustín Tovar, conocido como 'La Carolina', cuando esperaba en una fila para comprar su entrada al partido.
El hecho ocurrió el domingo 1 de noviembre, antes del encuentro de segunda división entre el Zamora FC B y el Deportivo Lara.
Según trasciende, López fue emboscado por varios sujetos cuando esperaba para comprar entradas para un encuentro de fútbol.
Durante la agresión recibió heridas con armas blancas en el cuello y el rostro. Como consecuencia, el hecho provocó la suspensión del partido.
Investigaciones preliminares apuntan a que integrantes de la barra del equipo visitante habrían ingresado al recinto pese a las restricciones establecidas por la directiva del Zamora FC, que había prohibido su acceso debido a antecedentes de hechos violentos.
Inicialmente, las autoridades detuvieron a más de 80 personas en el marco de las investigaciones por el homicidio de López.
Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) interceptaron las unidades y trasladaron a los involucrados para las respectivas averiguaciones.