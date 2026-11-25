Una extraña escena se vivió este miércoles en medio de uno de los partidos de la Champions League de Asia en el que se enfrentaban los populares clubes Al Jazira y Gol Gohar.

El árbitro central del compromiso fue sustituido al descanso luego de que uno de los técnicos de los clubes enfrentados le acusara de estar ebrio.

La escena se hizo viral rápidamente y fue compartida por cuentas en X como @football_li5 que pertenece a un creador de contenido deportivo en idioma árabe que se dedica a compartir lo más importante del fútbol de esa parte del planeta.

“Una escena extraña que ocurre por primera vez en el fútbol”, describió la popular cuenta que tiene cerca de medio millón de fieles seguidores.

La cuenta mencionó que el extraño episodio se dio en el desarrollo de la la fase 2 de la Liga de Campeones de la AFC. “El árbitro sirio Hanna Hattab fue sustituido en el descanso y reemplazado por el cuarto árbitro; el árbitro se encontraba en un estado anormal”, relató.

“En el minuto 32, el árbitro señaló una falta en contra de Al Jazira por una entrada del delantero; el árbitro se acercó de forma extraña al portero de Al Jazira y le mostró una tarjeta amarilla”, precisó.

Tras ello, el entrenador de Gol Gohar afirmó que el árbitro había consumido alcohol antes del inicio del partido. “Está borracho”, dijo de manera tranquila y convencido de que era el alcohol el causante de las imprecisiones del juez.

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Las imágenes compartidas muestran al juez hacer gestos extraños como los que aparecen en los rostros cuando el alcohol hace su efecto por lo que todo indica que el DT acertó en su señalamiento.