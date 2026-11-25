Un jurado federal en Nueva York cerró una de las disputas judiciales más extensas entre Estados Unidos y China; tras once semanas de juicio y una semana de deliberaciones, la tecnológica china Huawei recibió un veredicto de culpabilidad este martes en 10 delitos federales relacionados con fraude, robo de secretos comerciales y violación de sanciones internacionales.

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El fallo representa un revés de peso para uno de los principales fabricantes mundiales de equipos de telecomunicaciones, aunque la empresa celebró su absolución en los dos cargos más graves: conspiración para cometer crimen organizado y obstrucción a la justicia, mientras de los 12 cargos enfrentados resultó condenada por fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y conspiración para robar secretos comerciales.

En un comunicado oficial, Huawei sostuvo que la absolución del cargo de crimen organizado “confirma que las alegaciones carecen de base factual” y anunció su propósito de apelar el fallo, al tiempo que ratificó su postura de inocencia frente al resto de las imputaciones.

Durante el proceso iniciado de forma pública en 2019 y ampliado con el paso del tiempo, la fiscalía acusó a la firma de sustraer propiedad intelectual a compañías norteamericanas como T-Mobile y Cisco, cometer fraude bancario y electrónico durante cerca de dos décadas y emplear a su filial no oficial en Hong Kong, Skycom, para vender equipos al régimen de Irán en contravención de las sanciones, junto con señalamientos sobre negocios en Corea del Norte y entregas de tecnología de vigilancia en 2009.

Este expediente marca una nueva etapa en el prolongado choque entre Washington y la empresa china, que desde 2019 tiene vetada la venta de sus productos en territorio norteamericano debido al mayor control de las autoridades.

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El episodio de mayor repercusión pública ligado a esta pesquisa involucró a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la compañía, quien enfrentó en 2018 acusaciones por engañar al banco HSBC sobre las operaciones de la firma en Irán y permaneció detenida en Canadá durante casi tres años hasta su regreso a China en 2021, lo que cerró una marcada crisis diplomática.