Falcón
Rescatan en costas de Falcón a cinco tripulantes de una embarcación que quedó a la deriva tras zarpar de Curazao
Los cinco hombres fueron encontrados a unas 10 millas náuticas de las costas falconianas.
La embarcación de carga de frutas 'José Alexander', junto con sus cinco tripulantes, fue localizada en aguas del estado Falcón.
Según reportes, había quedado a la deriva durante su trayecto desde Curazao hacia Venezuela.
La nave había zarpado al mediodía del lunes 2 de noviembre desde la isla caribeña con destino al puerto de La Vela, en el municipio Colina.
A bordo viajaban José Giménez, propietario de la embarcación; Alberto Flores, quien estaba al mando como capitán; Armando Perozo Caridad, Armando Perozo y Paul Bello.
Puntualmente, los cinco hombres fueron encontrados a unas 10 millas náuticas de las costas falconianas.
Desde el lunes se habían activado las labores de búsqueda con la colaboración de pescadores y familiares.