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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Falcón

Rescatan en costas de Falcón a cinco tripulantes de una embarcación que quedó a la deriva tras zarpar de Curazao

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescatan en costas de Falcón a cinco tripulantes de una embarcación - Fotos: X
Rescatan en costas de Falcón a cinco tripulantes de una embarcación - Fotos: X
Los cinco hombres fueron encontrados a unas 10 millas náuticas de las costas falconianas.

La embarcación de carga de frutas 'José Alexander', junto con sus cinco tripulantes, fue localizada en aguas del estado Falcón.

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Según reportes, había quedado a la deriva durante su trayecto desde Curazao hacia Venezuela.

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La nave había zarpado al mediodía del lunes 2 de noviembre desde la isla caribeña con destino al puerto de La Vela, en el municipio Colina.

A bordo viajaban José Giménez, propietario de la embarcación; Alberto Flores, quien estaba al mando como capitán; Armando Perozo Caridad, Armando Perozo y Paul Bello.

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Puntualmente, los cinco hombres fueron encontrados a unas 10 millas náuticas de las costas falconianas.

Desde el lunes se habían activado las labores de búsqueda con la colaboración de pescadores y familiares.

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