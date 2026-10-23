Bukele califica de “satánicas” a las pandillas en Haití y afirma que “Dios nos concederá la victoria” en la búsqueda de los soldados desaparecidos

El presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este viernes que las organizaciones criminales que controlan gran parte de Haití poseen un carácter “satánico”, con la manifestación de su plena convicción de que la providencia divina concederá la victoria a las fuerzas de seguridad en la misión destinada a rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras una emboscada a las afueras de Puerto Príncipe.

Mediante un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, el mandatario centroamericano subrayó que el personal desplegado se encuentra espiritualmente preparado para la contienda y recordó la extrema crueldad que caracteriza a las bandas armadas haitianas, las cuales han sido vinculadas reiteradamente con prácticas de violencia extrema y sacrificios humanos.

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“Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas; Dios nos concederá la victoria y el Creador del Universo está con nosotros”, aseveró el jefe de Estado al responder a los escépticos que cuestionan la viabilidad de trasladar el modelo de pacificación salvadoreño al complejo escenario caribeño.

El despliegue del contingente especial salvadoreño se produjo de manera inmediata para reforzar los operativos de localización de los efectivos integrados en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión multinacional autorizada por las Naciones Unidas para restablecer el orden institucional en el territorio insular.

La administración de San Salvador reiteró severas advertencias a las estructuras criminales sobre las consecuencias de atentar contra la integridad de los uniformados, con la reafirmación de la firmeza del Estado en la defensa de sus ciudadanos en misiones internacionales.

La determinación del Gobierno salvadoreño para combatir el flagelo delictivo más allá de sus fronteras consolida su liderazgo regional en materia de seguridad pública y combate frontal al crimen organizado.

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La fe institucional y la contundencia operativa configuran los pilares fundamentales para desarticular los poderes fácticos que sumen a las naciones en el caos y la violencia.