El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reveló impactantes imágenes del despliegue de la Fuerza Pública durante la Operación Tayrona, una ofensiva desarrollada en el departamento del Magdalena que dejó 52 personas capturadas y cuatro estructuras criminales afectadas.

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A través de su cuenta de X, el mandatario compartió un video en el que se observa parte del despliegue de vehículos de las autoridades durante los procedimientos nocturnos. Además, destacó los resultados de la intervención, que estuvo dirigida contra organizaciones señaladas de participar en homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes.

"¡LA OFENSIVA CONTINÚA Y NO VAMOS A PARAR! La Operación Tayrona, en Magdalena, deja 52 capturados y cuatro estructuras criminales afectadas. Estamos acabando a quienes ordenan homicidios, cobran extorsiones y siembran terror en los municipios del departamento", indicó.

Según las cifras divulgadas por el presidente, 37 personas fueron capturadas mediante orden judicial y otras 15 en flagrancia. Asimismo, se realizaron 50 allanamientos y fueron incautadas siete armas de fuego, más de 4,6 kilogramos de estupefacientes y 324 cartuchos. El balance también reportó un hombre abatido y un menor de edad aprehendido.

Entre los principales objetivos de la operación se encontraba alias "Colchón", señalado de ser jefe de sicarios y estar relacionado con tres homicidios, quien murió durante el procedimiento. También fueron identificados alias "Sebas", señalado como cabecilla de extorsiones y presunto autor material de un homicidio; "Pilili", a quien las autoridades atribuyen la coordinación de extorsiones en El Rodadero; "Gamuro", señalado de amenazar a un exfuncionario de Santa Marta, y "Muñeco", a quien relacionan con el tráfico de drogas en Gaira.

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Sobre estos objetivos, Abelardo de la Espriella señaló: "Entre los principales objetivos están alias 'Colchón', jefe de sicarios señalado de tres homicidios, abatido durante la operación; 'Sebas', cabecilla de extorsiones y presunto autor material de un homicidio; 'Pilili', coordinador de extorsiones en El Rodadero; 'Gamuro', señalado de amenazar a un exfuncionario de Santa Marta, y 'Muñeco', coordinador del tráfico de drogas en Gaira".

El despliegue se desarrolló en Santa Marta y otros sectores del Magdalena durante la madrugada del 26 de noviembre, con participación de unidades de la Policía Nacional y el Ejército. La gobernadora del departamento, Margarita Guerra, también acompañó las acciones de seguridad junto a los mandos de la Fuerza Pública.

La operación se enmarca en las acciones de seguridad que buscan golpear las redes dedicadas al narcotráfico, las extorsiones y los homicidios en esta zona del Caribe colombiano.

Del mismo modo, De la Espriella reiteró que las intervenciones continuarán y cerró su pronunciamiento con su icónica frase: "¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!".